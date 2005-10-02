جاسبي: تغيير مديريت دانشگاه آزاد بر عهده هيات امناست // از كار كردن خسته نمي شوم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، جاسبي در جمع خبرنگاران در مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا با توجه به مديريت متمادي در دانشگاه آزاد از ابتداي تاسيس اين دانشگاه، زمان آن فرا نرسيده است كه در راستاي گردش مديريت در بين نخبگان، اين مسئوليت به فرد جوانتري واگذار شود گفت : اگر قرار است چرخش در مديريت دانشگاه آزاد رخ دهد، اين بر عهده مسئولان بالاتر و اعضاي هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي است و شما اين موضوع را با آنها در ميان بگذاريد.

وي تصريح كرد: من هيچ گاه از كار كردن خسته نمي شوم.

جاسبي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در ايام انتخابات رياست جمهوري دوره قبل به دانشجويان دانشگاه آزاد تخفيف داده شد اما اكنون شاهد افزايش شهريه دانشجويان هستيم گفت: اينگونه نبوده است، من زماني كه نامزد رياست جمهوري بودم گفتم اگر مسئوليت بر عهده اينجانب گذاشته شود، به دانشجويان وام مي دهم و ماليات تكليفي استادان و پرسنل دانشگاه را به صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه باز مي گردانم كه اينگونه نشد.

وي افزود: بنده براي كار انتخاباتي هيچ تخفيفي به دانشجويان نداده ام.

جاسبي در خصوص افزايش شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد در سال تحصيلي جاري نيز گفت: با اينكه حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه 85 درصد افزايش يافته، شهريه دانشگاه آزاد فقط 15 درصد افزايش يافته است يعني رقمي زير نرخ تورم و اين واقعا يك امر استثنايي است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تصريح كرد: هر كس يا نهادي كه علاقمند است و در اين باره سوالي دارد مي تواند بررسي كند و ما تمامي اسناد و مدارك را در اختيار آنها قرار مي دهيم و متوجه شوند كه ما راست مي گوئيم يا دروغ و اگر راست گفتيم به ما جايزه بدهند.

از جاسبي در خصوص تغيير معاونت پارلماني دانشگاه آزاد سوال شد و وي گفت: به هر حال هر شرايطي تصميمات خاص خود را مي طلبد، نمايندگان مجلس هفتم علاقمند بودند فرد ديگري معاون پارلماني باشد.