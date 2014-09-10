مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود

داریوش سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزبانی مسابقات بوکس جوانان، قهرمانی کشور به استان کرمانشاه واگذار شده است.

وی افزود: این مسابقات از فردا، 20 شهریور ماه آغاز می شود و به مدت پنج روز نیز ادامه خواهد داشت که ورزشکاران حاضر در این مسابقات در قالب 10 وزن با هم به رقابت می پردازند.

سلطانی گفت: این مسابقات در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه و با حضور ورزشکارانی از استان های مختلف کشور برگزار می شود.

رئیس هیئت بوکس استان کرمانشاه همچنین از حضور ورزشکاران کرمانشاهی در این مسابقات خبر داد و افزود: برگزاری این مسابقات در کرمانشاه فرصتی برای نشان دادن توان بالای جوانان کرمانشاهی در رشته بوکس است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه در رشته بوکس از توانایی ها و پتانسیل های بالایی برخوردار است که با فراهم کردن شرایط و انجام حمایت های لازم، این رشته ورزشی در استان حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.