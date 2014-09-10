نظارت بر خدمات آزمایشگاهی ممیزی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سمیعی گفت: به دلیل اهمیت پیگیری اهداف برنامه تحول نظام سلامت و نحوه تحقق الزامات برنامه در حوزه آزمایشگاه پزشکی، با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی، ممیزان منتخب حوزه دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، گیلان، مشهد، کرمانشاه، همدان، بندرعباس، کرمان، کردستان، قزوین، ساوه و اراک برای آموزش و آشنایی با فرآیند نظارت و ممیزی "شبکه آزمایشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی" و آشنایی با دستورالعملها و چک لیستهای مربوطه در جلسه یک روزه ای در محل آزمایشگاه مرجع سلامت شرکت کردند.

وی افزود: بر اساس برنامه آزمایشگاه مرجع سلامت، طی سه ماه آینده، 25 دانشگاه علوم پزشکی کشور با کمک این ممیزان مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفته و گزارش سازماندهی و عملکرد شبکه دانشگاهی آزمایشگاههای پزشکی در آنها به دبیرخانه ستاد تحول نظام سلامت ارائه خواهد شد.

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: این نظارتها که از نظر اجرا و ماهیت، مستقل از برنامه های نظارتی درونی دانشگاه هستند، در کنار ممیزی های داخلی دانشگاه توسط اداره امور آزمایشگاههای معاونتهای درمان انجام می گردد ظرفیت بسیار خوبی برای آگاهی یافتن از میزان پیشرفت در تحقق شاخصها، دست آوردها، چالشها، موانع و حتی تخلفات فراهم می کند.

سمیعی ادامه داد: در این برنامه آموزشی ضمن مرور هدف از انتخاب آرایش و چیدمان شبکه دانشگاهی و گامهای ایجاد آن، دست آوردهای برنامه تحول نظام سلامت و مشکلات استقرار کامل آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

وی در پایان افزود: جلسات و همایشهای مشابه، با هدف پشتیبانی از اسقرار شبکه های آزمایشگاهی و بهبود عملکرد آنها در سطح دانشگاههای علوم پزشکی، برای ممیزین منتخب و ممیزین سایر دانشگاهها به تدریج و به تناوب برگزار خواهد شد.