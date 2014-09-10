"روز گرگان" فرصتی برای بازاندیشی میراث کهن ایران / روزهایی برای پاسداشت، همدلی و هشدار

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون روزهای مختلفی به نام شهرهای گوناگون کشورمان نامگذاری شده است. سوم اردیبهشت «روز اصفهان»، 15 اردیبهشت «روز شیراز»، 9 شهریورماه «روز قزوین» و یکم شهریورماه «روز همدان» از این قبیل روزهاست. «روز گرگان» نیز می تواند هر روزی باشد؛ 20 شهریور یا هر تاریخ دیگری در تقویم ایران اسلامی. آنچه مهم به نظر می رسد، دریافت کامل پیام این روز از سوی افکار عمومی است. بی شک پیام اصلی روز گرگان تلاش و همت برای آبادانی این سرزمین کهن در سایه وحدت و همدلی است.

همه باید یک صدا و یکپارچه در این روز برای همگرایی و هم افزایی بیشتر در میان شهروندان گرگان تلاش کنیم تا نهال وحدت و انسجام در این سرزمین تاریخی رشد کند، به بار بنشیند و پایدار و برقرار بماند تا آیندگان نیز شیرینی این انسجام و همدلی را که شرط مهم توسعه پایدار است، با تمام وجود بچشند. مهم نیست که شهروندان گرگان چه اصالتی دارند؛ گرگانی و یا سمنانی، مازندرانی، خراسانی، ترکمن و یا سیستانی ساکن گرگان؛ همه گرگانی و اهل گرگان به حساب می آیند و روز گرگان متعلق به همه است. همه آنانی که دل در گرو این آب و خاک دارند و اعتلای این دیار تاریخی را آرزو و برای تحقق این آرمان تلاش می کنند.

اگر حس تعلق خاطر و مسئولیت پذیری برای شهری که در آن زندکی می کنیم، برخاکش قدم می نهیم و از هوایش تنفس می کنیم در میان همه ساکنان یک شهر وجود داشته باشد، آنگاه می توان گفت اهالی آن شهر نه تنها "شهرنشین" که "شهروندان"ی تمام عیار هستند و می توانند مشارکتی موثر و فراگیر برای توسعه شهرشان داشته باشند.

شهری به وسعت تاریخ

در بند 16 ستون 2 کتیبه بیستون که بزرگترین کتیبه سنگ نوشته جهان و متعلق به 2 هزار و پانصد سال پیش است، از سرزمین گرگان به عنوان یک ایالت نامبرده شده است. این منطقه یکی از 30 ساتراپ بزرگ ایران در عصر هخامنشیان بوده است. براساس مستندات تاریخی، گرگان ایالتی بوده تقریبا منطبق با آنچه امروز استان گلستان نامیده می شود؛ مرکز یا تختگاه ایالت گرگان از اوایل قرن هفتم به بعد شهر استرآباد بوده است که در سال 1316 نام شهر استرآباد نیز از سوی فرهنگستان علوم به گرگان تغییر داده شد.

یک پژوهشگر تاریخ و فرهنگ گرگان و استرآباد با اشاره به پیشینه عظیم سرزمین گرگان می گوید: استرآباد دیروز و گرگان امروز حداقل 1800 سال تاریخ مضبوط دارد. دکتر "اسداله معطوفی" می گوید: اکنون در موزه های بزرگ جهانی و به ویژه در موزه های تهران و دیگر موزه های سکه شناسی، سکه های را می توانیم ببنیم که بیش از یک هزار و 300 سال پیش در دارالضرب استرآباد ضرب شده اند و با توجه به آنچه روی این سکه ها حک شده است، بین یک هزار و 300 تا یک هزار و 700 سال می توانیم اعتبار، قدمت و شان اجتماعی برای شهر استرآباد و یا همان گرگان کنونی قائل باشیم.

وی تصریح می کند: شهر گرگان از نظر تاریخی در چند شاخص در ایران جزو بهترین هاست. معطوفی تاکید می کند: در مسجد جامع گرگان اجزا و عناصری وجود دارد که در کل ایران تنها در 6 مسجد می توانیم مشابه آنها را پیدا کنیم که این اجزا عبارتند از: مناره 900 ساله، درب قدیمی 700 ساله، منبر 600 ساله، کتیبه های 600 ساله در ایوان غربی و دیگر ویژگی های این مسجد تاریخی که در نوع خود کم نظیر است.

این گرگان پژوه با اشاره به بنای تاریخی امامزاده نور گرگان می گوید: صندوق چوبی موجود بر روی مرقد این امامزاده دارای قدمتی بیش از نهصد سال است و تنها 4 صندوقی چوبی تاریخی مشابه صندوق چوبی امامزاده نور در دیگر نقاط کشور وجود دارد.

معطوفی معتقد است تپه باستانی قلعه خندان گرگان به دوره هخامنشیان مربوط می شود و در دوره ساسانیان ارگ یا آکروپل شهر استرآباد بوده است و این¬ها همه بیان¬گر عظمت تاریخی و فرهنگی این منطقه است.

روزی هم برای پاسداشت و هم برای هشدار!

شهر گرگان به عنوان یکی از پرجمعیت ترین شهرهای و شمال کشور که مدتی است دومین شهر پرجمعیت شمال ایران نامیده می شود، با وجود همه داشته های فرهنگی، تاریخی و طبیعی با مشکلات گوناگونی مواجه است؛ گسترش نگران کننده تفکیک غیرقانونی زمین های پیرامون شهر و رشد فرآینده حاشیه نشینی، رعایت نکردن اصول شهرسازی، کم توجهی به بافت تاریخی و تخریب منابع طبیعی شهر، مشکلات اساسی در حوزه های عمرانی و زیربنایی، پیشتازی گرگان در مقایسه با دیگر شهرهای منطقه در برخی بحران های اجتماعی و خانوادگی نظیر طلاق و اعتیاد، پایین بودن میزان سرمایه گذاری و داشتن بالاترین نرخ بیکاری در میان مراکز استان ها از جمله موارد وچالش هایی است که باید مورد توجه ویژه قرار داد. به جرات می توان گفت که چنانچه با توجه به فرصت های موجود اگر برای برداشتن سایه این تهدیدها اقدام اساسی انجام نشود آنگاه باید ظهور بحران های بزرگتری را برای این شهر مستعد و تاریخی به انتظار نشست و شاید دیگر نتوان به گشایش دوباره درهای توسعه پایدار به روی شهر تاریخ و طبیعت امیدوار بود.

این مشکلات در سال های گذشته بارها از سوی علاقه مندان به شهر گرگان و همچنین کارشناسان و صاحبان قلم و اندیشه مورد طرح و بررسی قرار گرفته است و هشدارهای جدی در رسانه ها با تاکید بر ضرورت دوراندیشی و آینده نگری مطرح شده است اما نشانه های حاضر، چندان امیدبخش نیست؛ بنابراین گسترش آگاهی جمعی و ایجاد الزام برای تفکر و تدبر هدفمند و فراگیر در میان مردم و مسئولان، یک ضرورت انکارناپدیر است. برهمین اساس روز گرگان علاوه بر آنکه برای مرور داشته های فرهنگی، اجتماعی و طبیعی، فرصت ارزشمندی تلقی می شود، از منظر بیان خواسته های به حق مردم نیز می تواند بزنگاهی برای آغاز جدی و اثرگذار تصمیم گیری در حوزه های مربوط به رشد و توسعه پایدار باشد؛ به نظر می رسد این رویکرد تاکنون در «روز گرگان» کمتر مورد توجه قرار گرفته است.