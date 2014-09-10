جشنواره ای برای معرفی پتانسیلهای کشاورزی آذربایجان غربی/ انگور محصولی استراتژیک

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره انگور با هدف معرفی فرهنگ بومی آذربایحان غربی و آشنایی گردشگران با برداشت و استحصال این محصول باغی، از 18 لغایت 21 شهریورماه سال جاری در دهکده ساحلی چی چست ارومیه برگزار می شود.

این جشنواره با محورهای نقش انگور در اقتصاد کشاورزی، گردشگری، صنعت و کار آفرینی، ارائه طرحهای توجیهی فنی، اقتصادی کشت و صنعت انگور، معرفی تامین سرمایه داخلی و خارجی و حفظ سنتها و توسعه صنعت توریست در دهکده ساحلی چی چست ارومیه در حال برگزاری است.

اجرای برنامه های مراحل تولید شیره انگور، کشمش و محصولات انگور به صورت علمی و سنتی، عرضه میوه و مشتقات انگور با تخفیف ویژه در دهکده ساحلی چی چست، برپایی برنامه تورهای ارومیه گردی و استان گردی به صورت رایگان، تحویل ریشه انگور به مدعوین و شرکت کنندگان و ... اهم برنامه های این جشنواره 3 روزه هستند.

ساماندهی و توسعه گردشگر داخلی مهمترین راهبرد سازمان میراث فرهنگی

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شامگاه سه شنبه در آیین افتتاحيه دومین جشنواره انگور در اروميه، ضمن تقدير از متوليان برگزاري جشنواره، گفت: برپائي جشنواره انگور در قدرداني از اين نعمت الهي، مسيري براي معرفي استان و شهر ارومیه است.

مرتضی رحمانی موحد اظهار داشت: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور سه راهبرد اساسي را در دولت تدبير اميد در برنامه هاي اساسي خود قرار داده است كه شامل جذب گردشگري خارجي، توسعه فن آوري اطلاعات در زيرساخت هاي گردشگري و ساماندهي و توسعه گردشگري داخلي می شود.

وی با بيان اين مطلب كه راهبرد سوم از اهميت بيشتري برخوردار است، اعلام کرد: جشنواره ها به عنوان بستر و ابزار اين سياست مورد توجه جدي ما بوده كه جشنواره انگور نيز يكي از سياست گذاري هاي كلان براي رونق و توسعه گردشگري است.

رحماني موحد در ادامه ضمن تاكيد بر اينكه برپائي جشنواره انگور در اروميه و حضور مردم در اين مراسم نمادي از هماهنگي، تعامل و هم افزائي دستگاهها است، عنوان کرد: بايد تلاش بيشتري شود تا با برنامه ريزي دقيق و به موقع،جشنواره مذكور به نمادي منطقه اي، ملي و اثر گذار در توسعه اقتصادي و فرهنگي استان تبدیل شوند.

احیای دریاچه ارومیه با توسعه و احیای باغات انگور

معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي نيز در اين مراسم گفت: با توجه به يافته هاي باستان شناسي در تپه حسنلو ي نقده ،گوشواره هايي طلائي به شكل انگور در اين منطقه كشف شده كه نشان از عجين شدن ميوه انگور با تاريخ اين استان دارد.

هادی بهادری با بیان اینکه اين ميوه به لحاظ اقتصادي، فرهنگي، پزشكي و آنچه كه در دين و مذهب ما از انگور به عنوان ميوه بهشتي ياد شده است، از ارزش زيادي برخوردار است، ادامه داد: بیین توانمندی‌های بومی، بیان جاذبه‌های گردشگری و معرفی آداب و رسوم آذربایجان غربی از اصلی‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی قطب مهم کشاورزی در کشور محسوب می شود، ادامه داد: گردشگری و توسعه آن هم اکنون به عنوان یکی از ابعاد توسعه ای استان مطرح است که با احیا و زنده نگه داشتن آداب و رسوم سنتی منطقه می توان بر رونق آن افزود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به بحران دریاچه ارومیه و کاهش منابع آبی،گفت: خشکی دریاچه ارومیه و کاهش سطح آب های زیرزمینی از چالشهای اصلی در منطقه بوده که پیامدهای ناگواری را برای ساکنان این منطقه به وجود آورده است.

بهادری ضمن تاکید بر اینکه باید با همدلی و مشارکت همگانی در راستای بهبود وضعیت این دریاچه تلاش کنیم، ادامه داد: کاشت انگور مزیتهایی در حوزه صرفه جویی در مصرف آب دارد و در صورتی که فرهنگ سازی کنیم تا باغات انگور در استان دوباره احیا شود، به احیای دریاچه کمک می شود.

شهردار اروميه نيز در آغاز مراسم افتتاحيه جشنواره انگور، ضمن عرض خير مقدم به مسولين و مردم حاضر در جشنواره، هدف از برگزاري اين جشنواره را فراهم ساختن زمينه شادي و نشاط براي همشهريان و ارتباط دادن نسل حاضر با گذشتگان عنوان كرد.

محمد حضرت پور با بيان اين مطلب كه ما ميراث دار گذشتگان و پدران و مادران خود هستيم افزود: برگزاري جشنواره انگور در اروميه بهانه اي بود براي به تصوير كشيدن تاريخ گذشتگان اين مرز و بوم بود.

برداشت سالانه 230 هزار تن انگور از باغات آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: انگور یکی از مهمترین تولیدات این استان است و آذربایجان غربی از نظر سطح، چهارمین استان و از نظر تولید، بین شش استان اول تولید کننده کشور قرار دارد.

اسماعیل کریم زاده با بیان اینکه هم اکنون 22 هزار هکتار باغات انگور در استان وجود دارد که سالانه 230 تا 240 هزار تن انگور از آنها برداشت می شود، اعلام کرد: میزان ارزش اقتصادی انگور تولید شده در استان به میزان 400 میلیارد تومان در سال است که تقریبا با میزان گندم تولیدی استان برابری می کند.

اصلاح سیستم سنتی باغات انگور آذربایجان غربی/ فرآوری 45 درصد محصول

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در گفتگو با مهر، از برنامه ریزی برای اصلاح سیستم سنتی باغات انگور استان خبر داد و افزود: اصلاح سیستم مدیریت تولید محصول در باغات سنتی انگور و تبدیل آنها به باغات ایستاده در آذربایجان غربی از راهکارهای افزایش میزان تولید، کاهش ضایعات و ارتقای سطح کیفی محصول است.

مقصود قربانی با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت و توسعه باغ های انگور در مناطق مستعد مطالعه شده، اصلاح سیستم مدیریت تولید در باغ های دیم به شکل رواناب و آبیاری تکمیلی، اصلاح باغ های قدیمی درجه 2 و نوسازی آنها را از برنامه های بخش کشاورزی در توسعه و رونق باغات انگور آذربایجان غربی دانست.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر باغ کلکسیون ملی پشتیبان ارقام انگور در ارومیه ایجاد شده، ادامه داد: این باغ با هدف حفظ و نگهداری ارقام پرمحصول انگور، شناخت خصوصیات گیاه شناسی، تهیه شناسنامه ژنتیکی و استفاده در برنامه های اصلاحی ارقام انگور راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی به خصوص شهرستان ارومیه از کانونهای مهم تولید انگور در کشور محسوب شده و سالانه بالغ بر 240 هزارتن انگور در 50 نوع از تاکستانهای آن برداشت می شود، ادامه داد: هم اکنون روزانه بیش از 200 تن انگور به کشورهای همسایه از جمله روسیه و آذربایجان صادر می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ضمن تاکید بر بستر سازی مناسب برای توسعه صادرات انگور تازه خوری از آذربایجان غربی، اعلام کرد: از 21 هزار هکتار باغ های انگور استان در سال جاری پیش بینی برداشت بالغ بر 216 هزار تن انگور شده که از این میزان تولید 188 هزار و 563 تن انگوراز باغات آبی و 27 هزار و 437 تن انگور از باغات دیم برداشت می شود.

قربانی با بیان اینکه در این راستا تا کنون 205 هزار تن انگور از باغات انگور آذربایجان غربی محصول برداشت می شود، ادامه داد: امسال 16 هزار هکتار از باغ های انگور آذربایجان غربی زیر کشت انگور آبی و 5هزار هکتار به کشت انگور دیم رفته است.

وی یادآور شد: 30 درصد از کل انگور تولیدی آذربایجان غربی به مصرف تازه خوری، 25 درصد آن تبدیل به کشمش شده و 45 درصد نیز به صنایع تبدیلی جهت تولید کشمش، کنسانتره و شیره انگور تحویل داده می شود.

برگزاری نمایشگاه عرضه محصولات به دست آمده از انگور و غذاهای مختلف سنتی تهیه شده از این محصول یکی از بخشها و برنامه های جنبی و اجرایی در جشنواره انگور ارومیه است.

همچنین بازدید از باغهای نمونه انگور در ارومیه و تشکیل کارگاههای آموزشی مختلف در این زمینه از جمله سایر برنامه های جشنواره انگور است که در مدت چهار روز برگزاری آن به اجرا در خواهد آمد.

پرواز بادبادک ها، آتش بازی، بازدید از مراحل فرآوری سنتی انگور، برگزاری موسیقی سنتی و نمایش خیابانی از جمله برنامه های جنبی آیین افتتاحیه این جشنواره بود.