پایان سفر رییس جمهوری به قزاقستان / روحانی راهی تاجیکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حسن روحانی رییس جمهوری امروز به سفر رسمی دو روزه خود به قزاقستان پایان داد و از آستانه راهی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد.

رییس جمهوری را در این سفر یک هیات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی همراهی می کنند.

دیدار با رییس جمهوری و نخست وزیر قزاقستان، شرکت در همایش اقتصادی ایران و قزاقستان و سخنرانی در دانشگاه آستانه از جمله برنامه های فشرده رییس جمهوری در سفر به قزاقستان بود.

دکتر روحانی در تاجیکستان قرار است در چهاردهمین اجلاس سران کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، شرکت کند.

سازمان همکاری های شانگهای (shanghai Cooperation Organization )، بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۰ هجری خورشیدی (۱۵ ژوئن ۲۰۰۱) با عضویت چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شد.

جمهوری اسلامی ایران، هند، افغانستان، مغولستان و پاکستان در این سازمان مقام ناظر را دارند.

اعضای سازمان همکاری شانگهای (SCO) با داشتن مساحتی معادل ۳۰ میلیون و ۱۸۹ هزار کیلومتر مربع، سه پنجم از مساحت آسیا و با جمعیتی در حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر، چیزی حدود یک چهارم جمعیت کره زمین را در اختیار دارند.

رییس جمهوری در حاشیه چهاردهمین اجلاس سران کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای که با عنوان "همکاری، هم رشدی و هم شکوفایی" برگزار می شود، با مقامات کشورهای حاضر در این اجلاس دیدار و گفت وگو می کند.