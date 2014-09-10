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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۲۶

پایان سفر رییس جمهوری به قزاقستان / روحانی راهی تاجیکستان شد

پایان سفر رییس جمهوری به قزاقستان / روحانی راهی تاجیکستان شد

رییس جمهوری امروز به سفر رسمی دو روزه خود به قزاقستان پایان داد و از آستانه راهی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حسن روحانی رییس جمهوری امروز به سفر رسمی دو روزه خود به قزاقستان پایان داد و از آستانه راهی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد.

رییس جمهوری را در این سفر یک هیات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی همراهی می کنند.

دیدار با رییس جمهوری و نخست وزیر قزاقستان، شرکت در همایش اقتصادی ایران و قزاقستان و سخنرانی در دانشگاه آستانه از جمله برنامه های فشرده رییس جمهوری در سفر به قزاقستان بود.
دکتر روحانی در تاجیکستان قرار است در چهاردهمین اجلاس سران کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، شرکت کند.
سازمان همکاری های شانگهای (shanghai Cooperation Organization )، بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۰ هجری خورشیدی (۱۵ ژوئن ۲۰۰۱) با عضویت چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شد.
جمهوری اسلامی ایران، هند، افغانستان، مغولستان و پاکستان در این سازمان مقام ناظر را دارند.
اعضای سازمان همکاری شانگهای (SCO) با داشتن مساحتی معادل ۳۰ میلیون و ۱۸۹ هزار کیلومتر مربع، سه پنجم از مساحت آسیا و با جمعیتی در حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر، چیزی حدود یک چهارم جمعیت کره زمین را در اختیار دارند.
رییس جمهوری در حاشیه چهاردهمین اجلاس سران کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای که با عنوان "همکاری، هم رشدی و هم شکوفایی" برگزار می شود، با مقامات کشورهای حاضر در این اجلاس دیدار و گفت وگو می کند.

کد مطلب 2367547

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