به گزارش خبرنگار مهر، علي‌ اصغر كارانديش، صبح امروز در بازديد از خانه مطبوعات يزد و ديدار با اعضاي خانه مطبوعات با اشاره به اينكه اصحاب فرهنگ و هنر از اقشار تاثيرگذار جامعه به شمار مي روند، اظهار داشت: وزارت ارشاد براي اين قشر در سطح ملي و استاني برنامه هاي ويژه و مدوني دارد كه به تدريج اجرايي خواهد شد.

وي تاكيد كرد: به طور قطع اجراي اين برنامه‌ها، روحيه اميد و نشاط را در ميان اصحاب فرهنگ و هنر ايجاد خواهد كرد تا اين قشر بتوانند با تاثيرگذاري خود، روحيه اميد در جامعه ايجاد كنند.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت ارشاد خاطرنشان كرد: دولت تدبير و اميد بی‌ خیال اصحاب فرهنگ و هنر نخواهد بود و برنامه‌هاي بسياري براي اين قشر در نظر گرفته است.

وي اظهار داشت: گسترش اعتماد و امید فرهنگی، توجه به توانمندی ‌های انسانی حوزه فرهنگ، گسترش و تعمیق گفت و شنودهای فرهنگی، ارتباط با بخش خصوصی در حوزه فرهنگ، توجه به منابع دینی و اعتقادی و ... از جمله برنامه‌ هایی است که در طول يك سال گذشته از سوي وزارت ارشاد هدف ‌گذاری شده است.

كارانديش در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سابقه فرهنگي استان يزد همچنين سابقه مطبوعاتي اين استان، بيان كرد: يزد از پيشتازان روزنامه نگاري ايران بوده و تلاش خواهيم كرد با تقويت خانه مطبوعات و رسانه هاي استان، مطبوعات استان يزد به سمت پيشرفت حركت كنند.

کاراندیش با اشاره به برگزاري مراسم توديع و معارفه مديركل ارشاد استان يزد اظهار اميدواري كرد: با برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری که مدیریت جدید ارشاد یزد خواهد داشت، زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان یزدی و بروز تحولات در بخش فرهنگی و هنری فراهم شود.