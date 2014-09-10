بیش از 1000 جلد کتاب شعر و داستان به مناطق محروم اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتابها به همت گروههای جهادی از کانون فارغالتحصیلان دبیرستان مفید، دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی و امیرکبیر و همچنین جمعیت امام علی (ع) و دو انجمن حمایت از حقوق کودکان و حمایت از کودکان کار، در دو ماه مرداد و شهریور به کودکان محروم و روستاهایی شناساییشده اهدا شد.
روستاهایی در ایلام، خراسان شمالی، کرمان، سیستان و بلوچستان، گلستان، خوزستان و اطراف تهران مقصد آثار اهدایی بنیاد شعر و ادبیات داستانی بوده است.
همچنین بیش از 400 دوره از مجلات «یکی بود یکی نبود» و «داستان» با مشورت مسئولان گروههای جهادی به کتابخانهها و مدارس روستایی محروم در استانهای مختلف ارسال شد.
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