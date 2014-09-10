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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۲۱

اخبار سوریه؛

هلاکت سرکرده جبهه النصره در حماه/ سرکوب تروریستها در حومه ادلب

هلاکت سرکرده جبهه النصره در حماه/ سرکوب تروریستها در حومه ادلب

هلاکت سرکرده جبهه النصره و مسئول رسانه ای این گروه تروریستی و همچنین پاکسازی کامل شهر خطاب در حومه شمالی حماه از اخبار مهم سوریه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از هلاکت مسئول رسانه ای گروه تروریستی موسوم به "جبهه النصره" در حومه قنیطره خبر دادند.

از سوی دیگر در ادامه پیشرویهای ارتش در حومه حماه منابع سوری اعلام کردند که ارتش سوریه در ادامه عملیاتی که از روز گذشته برای پاکسازی شهرک خطاب در حومه شمالی حماه داشت توانست این شهرک را به طور کامل از وجود عناصر تروریستی پاکسازی کند.

العهد نیز با انتشار خبری اعلام کرد که "ابو علی الجنوبی" فرمانده کل جبهه النصره در جریان درگیری با ارتش سوریه در حومه شمالی حماه به هلاکت رسید.

همچنین منابع از عملیات شدید ارتش در حومه ادلب برای سرکوب تروریستها خبر دادند.

کد مطلب 2367554

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