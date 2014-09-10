به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حنیف شامگاه سهشنبه در مراسم نهمین جشنواره تعاونیهای برتر خراسان رضوی اظهار كرد: وزارت تعاون در تلاش است تا اين نقش ارزنده تعاونيها را در اقتصاد كشور پررنگتر كند.
وي تعاونگران را افراد اهل تفکر، تلاش و خستگی ناپذیر معرفي كرد و گفت: به دليل همين خصلتها در تعاون گران، تعاون در عرصه اقتصاد کشور نقش آفرين مي كند و در استان خراسان رضوي نيز به عنوان قطب صنعتي كشور اين تلاشها داراي اهميت است.
مدیرکل امور استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون در تلاش است تا اين نقش ارزنده در اقتصاد كشور پررنگتر شود و برنامهریزیهایی در راستای بهرهگیری از فعالیتهای راهبردی تعاون از طریق هیئت اتاق فکر در حال اجراست.
حنيف با يادآوري اينكه 110 تعاونی در سطح کشور فعال هستند؛ افزود: در صنعت، کشاورزی و خدمات در كشور اين تعاونيها تاثير به سزايي دارند و میتوان ادعا کرد جغرافیای نسبتا بزرگی را در اقتصاد کشور دارند.
حنیف تاكيد كرد: برنامهریزیها باید به سمت جایگاه کیفیسازی در تعاون و ایجاد برندهای بزرگ باشد و تا زمانی که این امر بوقوع نپيوندد در فضای اقتصادی و بازار رقابتی جهان نميتوانيم مطرح باشيم.
نگاه دولت و مجلس شورای اسلامی به خراسان رضوی
وي نگاه دولت و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی به خراسان رضوی ويژه دانست و افزود: در اين استان تعاونیها از فعالیتهای معمولی به سمت رهبری صنعت و اقتصاد کشور پیش رفته اند.
مدیرکل امور استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاكيد كرد: تعاونیها باید به جایگاهی برسند که 26 درصد اقتصاد کشور را پوشش دهند اما زیرساختهای لازم برای رسیدن به این مهم هنوز فراهم نيست.
همچنين در اين مراسم دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی، ناصر توکلیانفر از آغاز به کار 49 تعاونی در پنج ماهه نخست امسال در این استان خبر داد
ناصر توکلیانفر گفت: 49 تعاونی در پنج ماه نخست امسال در خراسان رضوی فعاليت خود را شروع خواهند كرد و هزار و 290 نفر عضو و ایجاد یکهزار و 307 عنوان شغل با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال نتيجه فعالیت اتاق تعاون خراسان رضوی بوده است.
دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: 539 مورد مصاحبه و 27 پرونده مربوط به ثبت تعاونی در اتاق تعاونی خراسان رضوی در پنج ماهه نخست امسال انجام شده است.
وي گفت: قرار است تا 95 مورد تعاونی فعالیت در خراسان رضوی را آغاز كنند که 80 تعداد از آنها برای ثبت معرفی و 15 تعاونی نيز در حال ثبت مجوز و نام شرکت هستند.
توکلیان فر برگزاری مسابقه ملی مهارت، برگزاری نمایشگاه توانمندسازیهای شرکتهای تعاونی استان، افتتاح 232 طرح تعاونی و رونمایی از شبکه تجاری تعاون را از برنامههای اتاق تعاون در اين هفته نام برد.
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