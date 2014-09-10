واحدهای تولیدی ظرفیتهای صادراتی را شناسایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح چهارشنبه در بازدید از مجتمع تولید گوشت مرغ زربال، با اشاره به قدمت 40 ساله و ظرفیت های مطلوب این واحد تولیدی، یاد آور شد: باید تصمیمات صحیح و اصولی در جهت تقویت و توسعه این شرکت برداشته شود و با شناسایی چالش ها و آسیب ها در جهت رفع آن ها اقدام شود.

فلاح با اشاره به وجود زیرساخت ها و نیروی انسانی متخصص و هویت خاص این مجتمع به عنوان نخستین زنجیره تولید گوشت مرغ در ایران، خاطر نشان ساخت: هرگونه افزایش ظرفیت در این واحد باید با مطالعه و تحقیق صورت گیرد و واحدهای تولیدی استان می بایست برای افزایش و توسعه تولید، موضوع صادرات را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

وی، تاکید کرد: تعامل دستگاه های مسوول، بانک های عامل و واحدهای تولیدی باید ارتقا یابد.

نماینده عالی دولت در استان، با اشاره به عزم دولت تدبیر و امید و مجموعه استان برای جذب و تقویت سرمایه گذاری، اظهار داشت: ظرفیت ها و توانمندی های واحدهای تولیدی و اشتغال زا نباید بالقوه باقی بمانند.

استاندار به اعزام هیاتی از مازندران به آستراخان روسیه برای پیگیری برنامه های صادراتی در آینده نزدیک خبر داد.

مجتمع تولیدگوشت مرغ زربال، نخستین زنجیره تولیدی در این بخش در کشور می باشد که در سال ۱۳۵۴ توسط بخش خصوصی تاسیس شده است و هم اینک 900 نفر نیروی انسانی در آن مشغول به کار هستند.

دکتر فلاح در این روز هم چنین از کارخانه شالیکوبی 1500 تنی امین در دابودشت بازدید کرد.