علیرضا داودنژاد کارگردان سینمای ایران که به تازگی می‌خواهد پروژه سینمایی تازه اش را با عنوان «فِراری» کارگردانی کند طی گفتگوی کوتاهی به خبرنگار مهر گفت: چند وقت پیش پروانه ساخت این فیلم از سوی سازمان سینمایی صادر شد و فیلمنامه نهایی این فیلم آماده است.

وی ادامه داد: ساخت این فیلم نیازمند حمایت است و برای تولید این فیلم با بنیاد سینمایی فارابی وارد مذاکره شدم و هنوز منتظر جواب آنها هستم ولی تا امروز خبری از آنها نشده است.

فیلمنامه «فِراری» را کامبوزیا پرتوی نوشته است و داودنژاد می‌خواهد این فیلم را کارگردانی کند. این فیلم از مضمونی اجتماعی برخوردار است و داستان آن درباره دختر جوانی است که رویای عکس انداختن با یک ماشین «فِراری» را در ذهن خود دارد.

اگر شرایط ساخت این فیلم هموار شود، نخستین اکران آن در سی و سومین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

فیلم «کلاس هنرپیشگی» آخرین ساخته علیرضا داودنژاد است که این فیلم جایزه ویژه هیات داوران را از سی و یکمین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.

علیرضا داودنژاد از کارگردانان با سابقه سینمای ایران است که کارگردانی فیلم هایی چون «مصائب شیرین»، «هوو»، «نیاز» و «هشت پا» را در کارنامه خود دارد.



