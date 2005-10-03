مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش :

مجلس اشتغال افراد بازنشسته در نهادهاي استفاده كننده از بودجه را ممنوع كرد

پورمحمدي : در كشور ظرفيت هاي زيادي براي مقابله با بحران پس از بروز آن ايجاد شده است

نتايج مرحله اول تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد اعلام شد



آسيا:

مهندس نظام الدين سجادي ، معاون امور دام وزارت كشاورزي گفت: هنوز بودجه اي براي مقابله با آنفلوآنزا تصويب نشده است

بورس نيويورك 9 ميليون آمريكايي ديگر را ميليونر كرد

برنج تبرك كاملا بهداشتي است



اعتماد:

نعمت زاده: درهاي حساب ذخيره ارزي بايد به سوي پيمانكاران باز شود

با تعيين سهميه استخدامي براي ايثارگران و معلولان، استخدام بازنشستگان ممنوع شد

واكنش نمايندگان به اظهارات دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، اجازه ندهيد مجمع تشخيص به قدرتي در عرض قوا بدل شود



ابرار:

به دليل نداشتن استراتژي امنيت ملي ، عضو فراكسيون اقليت: مذاكرات هسته اي تاكنون موفق نبوده است

هشدار باهنر : وزرايي كه راي اعتماد كمتري دارند مواظب رفتار خود باشند

مجلس تصويب كرد: ممنوعيت به كارگيري مجدد بازنشسته ها در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي



ايران:

روياي 40 ساله براي پيوستن به ستاره هاي طلايي ، اتحاديه اروپا امروز درباره عضويت تركيه تصميم مي گيرد

رييس مجلس درباره حمله به تاسيسات اتمي ايران به اسراييل هشدار داد

معاون رييس جمهور اعلام كرد: برخورد گسترده با حفاران غير مجاز و قاچاقچيان آثار تاريخي



ابتكار:

رييس مجلس شوراي اسلامي در دمشق ؛ " حداد عادل " به اسراييل هشدار داد

مراسم توديع ومعارفه رييس كل دادگستري تهران برگزار شد؛ اشك هاي خداحافظي عليزاده

تصويب بخشي از لايحه تنظيم مقررات مالي دولت درمجلس ؛ اشتغال مجدد بازنشستگان در دولت ممنوع شد



اسرار:

قيمت خودروهاي وارداتي كاهش يافت

شيرين عبادي و عبدالكريم سروش در ليست صد روشنفكر جهان

واكنش شديد وزير كشور عراق به ادعاي سعودي ها درباره دخالت ايران در اين كشور



پول :

ايران بزرگترين مصرف كننده اسكناس درجهان

دلالان، برنده اصلي بازگشت سيمان به سبد حمايتي

ناكامي در عرضه 3 هزار ميليارد تومان سهام



توسعه :

نماينده مجلس خبرگان خواستار شد، ائتلاف علما براي مبارزه باعوامفريبي در انتخابات خبرگان

وزير بازرگاني : اعتقاد به روزي دهي خدا بايد احيا شود

رييس دادگاه انقلاب : اوضاع امن و امان است



جوان:

اعتراض گسترده ايرانيان در سراسر جهان به آپارتايد هسته اي

عدم موفقيت آموزش و پرورش دراجراي برنامه سوم ، 850 هزار نفر به بي سوادان كشور اضافه شد

روزنامه نگار غربي : بوش اتهامات دروغين بر ضدايران مطرح مي كند



جام جم:

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نخستين گام راتبيين و اعلام كرد: برخورد باحفاران غير مجاز

مهندس ضرغامي در بازديد ايران خودرو عنوان كرد: حمايت صدا و سيما از صنعت ملي

ابتكار يك سايت اينترنتي براي انعكاس خواست ملي ايرانيان ، حفاظت از حق هسته اي ، همانند حراست از نام خليج فارس



جمهوري اسلامي :

تلاش مشترك آمريكا، رژيم صهيونيستي و مصر براي نابودي حماس

آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار سفير يمن: مسئوليت كشورهاي اسلامي در قبال مسائل فلسطين، عراق و افغانستان سنگين است

توزيع شير يارانه اي 240 تن افزايش مي يابد



جهان اقتصاد:

در ازاي برداشت هر يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي رخ مي دهد ، رشد 7 درصدي نقدينگي

در گزارش جهان اقتصاد ازتالار شيشه اي مطرح شد: گله سهامداران از مديران بورس

عضو كميسيون صنايع و معادن: ورود دوباره سيمان به سبد حمايتي ، برگشت به عقب است



حيات نو:

مجلس تصويب كرد: ممنوعيت اشتغال بازنشستگان در نهادهاي وابسته به دولت

مدير عامل شركت ملي پتروشيمي : قانون استفاده ازحداكثر توان داخلي خشك است

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي : اظهار نظرهاي داخلي درباره پرونده هسته اي بايد واقعي باشد



خراسان :

واكنش ها به نظارت مجمع بر اجراي سياست هاي كلان در قواي سه گانه

معاون وزير جهادكشاورزي وعده داد، گوشت و مرغ ارزان قيمت توزيع مي شود

110 عضو گلدكوئيست در مشهد دستگير شد



خبر:

5/1 ميليارد سرمايه گذاري ، 25 ميليارد دلار سود سالانه: توليد بنزين از ميعانات گازي سود آورترين سرمايه گذاري پالايشي محسوب مي شود

سعيدابوطالب خبرداد: پيش نويس طرح استفاده مديريت شده از ماهواره دردستور كاركميسيون فرهنگي مجلس

نعمت زاده: به عنوان يك ايراني شرم دارم كه بنزين را از خارجيها بخريم



دنياي اقتصاد :

تصميم دولت براي حل بحران بورس

راهبردهاي تدوين لايحه بودجه 85 آماده شد، نخستين بخشنامه بودجه دولت جديد

جزييات هشت پرونده فساد اقتصادي به زودي اطلاع رساني مي شود



سياست روز:

وزير بهداشت وعده داد: دولت هزينه هاي كمرشكن درمان را تعديل مي كند

دكتر علا الدين بروجردي درگفتگو با سياست روز : ايران حاضر است بهاي استقلال خود را بپردازد

علي لاريجاني : مطمئنم روش جديد هسته اي ، جواب مي دهد



شرق :

حضور عبدالله نوري در جلسه جبهه دموكراسي خواهي

رهگذر ديگر جمعه ها قصه نمي گويد



صداي عدالت:

نخستين واكنش ها به تدوين آيين نامه نظارت به قواي سه گانه: نظارت مجمع تشخيص بر طرف كننده نگراني هاست

مجمع تشخيص و آرام كردن فضاي سياسي كشور



صبح اقتصاد:

اعلام نخستين عامل كسري بودجه ، پوري حسيني : نمي توانيم 3 هزار ميليارد تومان سهام بفروشيم

واكنش به تغيير اعضاي شوراي حكام ، آقا محمدي : ديپلماسي كشور رادوباره فعال مي كنيم

پليس منتظر ابلاغ دولت براي افزيش نرخ جريمه ها



كيهان:

اسكات ريتر بازرس سابق سازمان ملل : هيچ راه قانوني براي مخالفت با برنامه اتمي ايران وجود ندارد

ارزيابي نمايندگان از نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر قواي سه گانه

در يكي از شهرهاي اطراف تهران ، رانتخواران 105 هكتار زمين كشاورزي را به مسكوني تبديل كردند



كاروكارگر:

اشتغال افرادبازنشسته در نهادهاي وابسته به دولت ممنوع شد

معدن باب نيزو به صورت موقت تعطيل شد

مشايي:شوراي رسانه اي گردشگري تشكيل مي شود



همبستگي :

واكنش هاي متفاوت به افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام

معاون وزير خارجه آمريكا درامر كنترل تسليحات وامنيت بين المللي عنوان كرد: تداوم ديپلماسي در قبال ايران

دستگيري عوامل چاپ پوسترهاي تبليغاتي گلدگوييست



همشهري:

100 پروژه شهري آماده بهره برداري در جنوب تهران

درجلسه معارفه قائم مقام، معاون اقتصادي ومعاون اداري مالي وزارت خارجه اعلام شد، هماهنگي بخش هاي اقتصادي با سياست خارجي ازاولويتهاي وزارت خارجه است

در گفتگو با همشهري مطرح شد، اظهارات متفاوت مسئولان درباره بازارنابسامان مرغ



هدف و اقتصاد:

كاظمي دينان: وجود حساب هاي كميته امداد در بانك ملي مايه بركت است

درگفتگو با " هدف واقتصاد" مطرح شد: بودجه ريزي عملياتي با مقاومت دستگاهها مواجه خواهد شد

رييس كل سازمان امورمالياتي : پليس مالياتي دردولت جديد بافرار مالياتي مقابله مي كند



هموطن سلام:

وزير كشور خبرداد: تشكيل مديريت بحران در تمام استان هاي كشور

آشفتگي بازار مواد غذايي در آستانه ماه مبارك رمضان

باز پرداخت اقساط 270 هزار توماني وام مسكن غير ممكن است