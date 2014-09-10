بار دیگر دست روی دست نخواهیم گذاشت که ما را بکشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمنی "خبر"، به دنبال حملات وحشیانه نیروهای امنیتی یمن به معترضین در نزدیکی ساختمان نخست وزیری، "محمد عبدالسلام" سخنگوی انصار الله ، دولت یمن را مسئول اصلی این فاجعه دانست.

وی اظهار داشت: دولت نمی خواهد که صدای اعتراضات مسالمت آمیز را بشنود، بلکه خواهان شنیدن صدای دیگری است.

عبدالسلام در ادامه افزود: همه گزینه های عملی در مقابل ما مطرح است و بار دیگر دست روی دست نخواهیم گذاشت که ما را به گلوله ببندند.

وی در خصوص ادعای نیروهای امنیتی یمن مبنی بر اینکه معترضین سلاح به همراه داشتند گفت: اگر شرکت کنندگان در تظاهرات سلاح به همراه داشتند آنها نمی توانستند مردم را به گلوله ببندند.

وی تاکید کرد که دولت روز سه شنبه آخرین شانس خود را برای ابقاء از بین برد.

سخنگوی انصار الله بار دیگر بر لزوم تحقق مطالبات مردم و ادامه اعتراضات تا تحقق این مطالبات تاکید کرد.