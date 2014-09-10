رفع هر چه سریعتر مشکل فاضلاب بازارهای تاریخی ارومیه و خوی

به گزارش خبرنگار مهر، سياوش صابري كاخكي در جلسه بررسي وضعيت حفاظتي و مرمتي آثار تاريخي آذربایجان غربی با اشاره به افزایش مشکل فاضلاب بازارهای تاریخی ارومیه و خوی، خواستار رفع هر چه سریعتر مشکل با امضای تفاهم نامه شد.

وی با بیان اینکه از پرداخت اعتبارات حفاظتی مرمتی به بازار تاريخي اروميه و خوي، مساجد جامع و كاخ موزه باغچه جوق ماکو، اظهار داشت: اعتبارات تخصيص يافته به آثار تاريخي استان طی هفته هاي آتي اعلام و تلاش مي شود تا بخش عمده اي از اين اعتبارات تخصیص یابد.

مدير كل دفتر حفظ و احيا بناها، محوطه ها و بافت هاي تاريخي كشور با اشاره به بروز برخی مشکلات برای آثار تاریخی استان بواسطه اقليم و سرماي منطقه، اعلام کرد: وضعيت حفظ آثار تاريخي در كل كشور مطلوب نيست، و دليل بروز چنين وضعيتي، فرآيند توسعه نامتوازن شهري است.

صابری کاخکی با بیان اینکه توسعه نامتوازن شهری به ارزشها و دارائي هاي فرهنگي و طبيعي آسيب وارد كرده كه البته اين نكته در همه جاي دنيا صدق مي كند، ادامه داد: برخي نقدها نیز به حوزه كيفيت مرمت آثار تاريخي وارد بوده که تخريبي كه بواسطه توسعه و عمران نامتوازن شهري رخ داده بسيار بیشتر است.

وی با اعلام اینکه حجم عمده توان مديريتي ما مصروف به جلوگيري از تخريب در اثر توسعه نامتوازن مي شود تا ارتقا كيفيت مرمت در آثار، اضافه کرد: مشكل فاضلابهاي زيرزميني در بازار تاريخي اروميه و خوي با تفاهم بين معاون سازمان ميراث فرهنگي و شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازی وزارت راه و شهرسازی امضا شد.

مدير كل دفتر حفظ و احيا بناها، محوطه ها و بافت هاي تاريخي كشور ضمن تاكيد بر فرهنگ سازي در خصوص حفظ و رسيدگي به آثار تاريخي، گفت: هدف از احيا يك اثر تاريخي تبديل آن به كاربري مناسب با رعايت شان فرهنگي آن اثر است كه اگر ورود بخش خصوصي در راستاي ارتقاي شان فرهنگي آثار تاريخي باشد لازم و بديهي است.

