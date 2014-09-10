مرکز آمار نرخ تورم روستایی مرداد را 23.3 درصد اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت‌ کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مرداد ماه سال 1393 بر اساس سال پایه 1390 را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در مرداد ماه سال 1393 عدد 202.4 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 12.7 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (13.3) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 23.3 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1393 ( 25.8) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده‌ «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 22.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها»در ماه مورد بررسی به عدد 217.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها»‌ نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.6 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 23.4 درصد است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»‌ نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.6 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 23.5 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1393 (27.1) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»‌ در مرداد ماه 93 به رقم 189.9 رسید که 0.9 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میران افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»‌ نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.1 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 23.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1393 (24.7) کاهش یافته است.

