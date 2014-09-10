اثرات مخرب زیست محیطی یکی از آسیبهای قاچاق سوخت بوده است/ خورها باید ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری سه شنبه شب در نشست کارگروه ویژه بررسی آلودگی نفتی در استان هرمزگان با بیان اینکه مسئله محیط زیست در دولت یازدهم مورد توجه جدی قرار گرفته است، عنوان کرد: متاسفانه در هشت سال پیش از این دولت، خرابی های بسیاری در ابعاد مختلف دامن گیر محیط زیست ما شد به گونه ای که آلودگی های نفتی آسیب بسیاری را به خلیج فارس وارد کرد و یا خشک شدن تالاب ها در خوزستان و خشک شدن دریاچه ارومیه نمونه ای از این مشکلات است که در اثر کم توجهی و غفلت ایجاد شد.

وی در ادامه بر لزوم برخورد جدی با پدیده قاچاق سوخت در هرمزگان تاکید کرد و افزود: متاسفانه با وجود اینکه نهادهای مختلف در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت فعال بوده اند اما این پدیده هنوز در هرمزگان وجود دارد که یکی از آسیب های آن نیز اثرات زیست محیطی بوده است.

استاندار هرمزگان ادامه داد: مشکلات زیست محیطی ناشی از قاچاق سوخت نیازمند توجه جدی است چون این مشکل بسیار گسترده و فراگیر بوده و موجب تخریب محیط زیست خواهد شد که قابل توجیه نیست در این زمینه نهادهای مسئول تقصیر را به گردن یکدیگر بیندازند بلکه باید اقدامات عملی و درست را انجام دهند.

جادری در بخش دیگری از سخنان خود فاضلاب شهر بندرعباس را یکی دیگر از مشکلات زیست محیطی استان هرمزگان برشمرد و اظهار داشت: پساب فاضلاب که وارد دریا می شود، آلوده کننده دریاست و مشکلات زیست محیطی به همراه دارد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات نیز خورهای شهر بندرعباس است که مردم نمی توانند به راحتی در کنار آن زندگی کنند و باید برنامه های عملیاتی برای ساماندهی آنها داشته باشیم.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه با هرکدام از دستگاه های اجرایی که در زمینه حفاظت از محیط زیست تخلف و کم کاری کنند باید برخورد جدی شود، اضافه کرد: ما از محیط زیست حمایت کامل داریم و در مورد جمع آوری آلودگی های نفتی دریا نیز اداره کل بنادر و دریانوردی استان باید هرچه سریعتر تمام تلاش خود را برای آن انجام دهد.