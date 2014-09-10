حمایت از تولید ملی هدف اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر چهارشنبه در کارگاه علمی و تخصصی اقتصاد مقاومتی در سالن پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه نظام مقدس جمهوري اسلامي تحت لواي امام راحل (ره ) و مقام معظم رهبري صاحب الگوها و دكترين جديد حكومتي در عصر حاضر است، گفت: همراه با تعالي و تثبيت تعميم ارزش هاي انقلاب اسلامي در دهه چهارم ، طراحي كلان الگوي ايراني – اسلامي پيشرفت و در ذيل يكي از اركان آن ابزارهاي مقاومت و تحقق آن به واسطه اقتصاد مقاومتي شكل گرفت.

وی با اشاره به اینکه گستردگي سرمايه هاي انساني و مادي در كشور ، اقتضاء مي كند تا افق توسعه و رشد گسترده تر و بالاتر تصوير شود، اظهارداشت: در سند ابلاغي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري ، انتظار آن است كه جمهوری اسلامی به الگويي الهام بخش از نظام اقتصادي اسلامي باشد.

استاندار مازندران بیان کرد: عدم تحقق برتري اقتصادي كشور در منطقه در چشم انداز ، تكاليف اقتصاد مقاومتي را ايجاد كرده است و در سند مهم چشم انداز 3 ركن پيش بيني شده است .

فلاح گسترش گفتمان ايران اسلامي در منطقه و جهان ، توسعه ي دانش بنيان و قطب اول اقتصادي منطقه جنوب غرب آسيا را سه رکن سند چشم انداز عنوان کرد و افزود: به دليل معطل ماندن رشد اقتصادي مورد نظر ، طراحي اقتصادي مقاومتي شكل گرفت كه البته مقطعي و محدود به زمان نيست.

نماینده عالی دولت در مازندران توجه به بهره وري را از مفاد برجسته اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: این اصول در كشور تا حد زيادي مغفول مانده است.

فلاح جلودار مصرف آب در كشاورزي كشور و نسبت توليد محصول خشك بسيار پايين با ميانگين جهاني را یکی از نمونه های بی توجهی به اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اذهان داشت: در برنامه پنجم سهم بهره وری 2.5 از رشد 8درصد كشور بود كه به هيچ عنوان محقق نشد.

وی امنيت اقتصادي ، حمايت از توليد ملي ، اشتغال ، توسعه ي رقابت پذيري ، توجه به مزيت هاي منطقه اي و آمايش سرزمين را از جمله اهداف سند اقتصاد مقاومتي عنوان کرد.

فلاح فرهنگ سازي در اقتصاد مقاومتي را یکی از اهداف برگزاری این كارگاه آموزشی عنوان کرد و افزود: در بند 21 سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ، تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن به ويژه در محيط هاي علمي ، آموزشي ، و رسانه اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي تصريح شده است .

وی یکی از مسيرهاي تحقق فرهنگ اقتصاد مقاومتي را خودباوري و اعتماد در جامعه دانست و گفت: جامعه به واسطه باور به رشد ، بهبود و ترقي و همت مضاعف راه مي يابد.

استاندار مازندران با تاکید بر این نکته که باید اين انديشه در جامعه تعميم بيابد كه وضعيت كنوني اقتصاد تنها با حماسه آفريني و همت مردم قابل تغيير است ، اذعان داشت: از اين رو اقتصاد مردمي در راستاي اقتصاد مقاومتي است و مردم مي توانند نخستين نقش آفرين باشند .

وی كشاورزي و گردشگري را دو ركن مهم اقتصاد مقاومتي در مازندران دانست و گفت: كشاورزي و گردشگري از محورهاي توسعه استان است.

وی با اشاره به اینکه در كنار اين دو ركن از صنعت و توسعه دانش بنيان نباید غافل باشیم، گفت: مشخصه بسيار مهم اين دو محور اقتصادي، مردمي بودن آن است .

فلاح با بیان اینکه حدود 99درصد كشاورزي و ارقامي مشابه به اين در گردشگري غير دولتي و مردمي است ، گفت: عدم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و مشكلات زير ساختي در گردشگري و عدم فرهنگ سازي مناسب ما را در نيل به اين محورهاي برجسته با معضلاتي مواجه ساخته است .

استاندار مازندران پايدار سازي توليد ، اصلاح و ايجاد ساختارها را از برنامه هاي مهم دانست و گفت: بهره وري در توليد محصولات و كاهش هزينه هاي توليد و تلاش در جهت كاهش ضايعات از دغدغه هاي اصلي در حوزه كشاورزي است .

وی مهار آب هاي سطحي ، صنايع تبديلي ، جلوگيري از تغيير كاربري ، تجهيز اراضي را از ديگر برنامه هاي اجرايي استان مازندران عنوان کرد و گفت: ما به دنبال آن هستيم تا با حفظ شعائر و ارزش هاي معنوي مان ، اقدام به گسترش گردشگري در ابعاد مختلف روستايي ، طبيعت گردي ، دريايي و ديگر اركان بپردازيم .

فلاح حمايت از سرمايه گذاران بومي و بخش هاي صنفي فعال را از برنامه هاي در دست اجراي استان عنوان کرد و ادامه داد: در گسترش گفتمان اقتصاد مقاومتي در استان باید از اقدامات شعاري پرهيز شود.

وی بر لزوم حضور رسانه ها به ویژه رسانه ملي در تبيين گفتمان اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: نمونه هاي موفق باید معرفي و تشويق شوند.

وی با بیان اینکه مدير ، كارمند و كارآفرين برتر اقتصاد مقاومتي باید معرفي شود، گفت: اقتصاد مقاومتي باید به گفتمان روزآمد تبديل شود.

استاندار مازندران گفت: استادان دانشگاه ها و نخبگان به تشريح و ارائه ديدگاه و بومي سازي آن در محيط استان مازندران بپردازند و مديريت ارشد استان را ياري کنند.