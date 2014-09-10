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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱

فلاح جلودار:

حمایت از تولید ملی هدف اقتصاد مقاومتی است

حمایت از تولید ملی هدف اقتصاد مقاومتی است

ساری –خبرگزاری مهر: استاندار مازندران امنيت اقتصادي ، حمايت از توليد ملي ،  اشتغال ، توسعه ي رقابت پذيري ، توجه به مزيت هاي منطقه اي و آمايش سرزمين را از جمله اهداف سند اقتصاد مقاومتي عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر چهارشنبه  در کارگاه علمی و تخصصی اقتصاد مقاومتی در سالن پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه  نظام مقدس جمهوري اسلامي تحت لواي امام راحل (ره ) و مقام معظم رهبري صاحب الگوها و دكترين جديد حكومتي در عصر حاضر است، گفت: همراه با تعالي و تثبيت  تعميم ارزش هاي انقلاب اسلامي در دهه چهارم ، طراحي كلان الگوي ايراني – اسلامي پيشرفت و در ذيل يكي از اركان آن ابزارهاي مقاومت و تحقق آن به واسطه اقتصاد مقاومتي  شكل گرفت.

وی با اشاره به اینکه گستردگي سرمايه هاي انساني و مادي در كشور ، اقتضاء مي كند تا افق توسعه و رشد گسترده تر و بالاتر تصوير شود، اظهارداشت: در سند ابلاغي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري ، انتظار آن است كه جمهوری اسلامی  به الگويي الهام بخش از نظام اقتصادي اسلامي باشد.
 
استاندار مازندران بیان کرد:  عدم تحقق برتري اقتصادي كشور در منطقه در چشم انداز ، تكاليف اقتصاد مقاومتي را ايجاد كرده است و در سند مهم چشم انداز 3 ركن پيش بيني شده است .
فلاح  گسترش گفتمان ايران اسلامي در منطقه و جهان ، توسعه ي دانش بنيان و  قطب اول اقتصادي منطقه جنوب غرب آسيا را سه رکن سند چشم انداز عنوان کرد و افزود: به دليل معطل ماندن رشد اقتصادي مورد نظر ، طراحي اقتصادي مقاومتي شكل گرفت كه البته مقطعي و محدود به زمان نيست.
 
نماینده عالی دولت در مازندران توجه به بهره وري را  از مفاد برجسته اقتصاد مقاومتي دانست و گفت:  این اصول در كشور تا حد زيادي مغفول مانده است.
 
فلاح جلودار مصرف آب در كشاورزي كشور و نسبت توليد محصول خشك بسيار پايين با ميانگين جهاني را یکی از نمونه های بی توجهی به اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اذهان داشت: در برنامه پنجم سهم بهره وری 2.5 از رشد 8درصد كشور بود كه به هيچ عنوان محقق نشد.
 
وی  امنيت اقتصادي ، حمايت از توليد ملي ، اشتغال ، توسعه ي رقابت پذيري ، توجه به مزيت هاي منطقه اي و آمايش سرزمين را از جمله اهداف سند اقتصاد مقاومتي عنوان کرد.
 
فلاح  فرهنگ سازي در اقتصاد مقاومتي را یکی از اهداف برگزاری این كارگاه آموزشی عنوان کرد و افزود:  در بند 21 سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ، تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن به ويژه در محيط هاي علمي ، آموزشي ، و رسانه اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي تصريح شده است .
 
وی یکی از مسيرهاي تحقق فرهنگ اقتصاد مقاومتي را  خودباوري و اعتماد در جامعه دانست و گفت: جامعه به واسطه  باور  به رشد ، بهبود و ترقي و همت مضاعف راه مي يابد.
 
استاندار مازندران با تاکید بر این نکته که باید  اين انديشه در جامعه تعميم بيابد كه وضعيت كنوني اقتصاد تنها با حماسه آفريني و همت مردم قابل تغيير است ، اذعان داشت: از اين رو اقتصاد مردمي در راستاي اقتصاد مقاومتي است و مردم مي توانند نخستين نقش آفرين باشند .
 
وی كشاورزي و گردشگري را دو ركن مهم اقتصاد مقاومتي در مازندران دانست و گفت: كشاورزي و گردشگري از محورهاي توسعه استان است.
 
وی با اشاره به اینکه در كنار اين دو ركن از صنعت و توسعه دانش بنيان نباید غافل باشیم، گفت: مشخصه بسيار مهم اين دو  محور اقتصادي، مردمي بودن آن است .
 
فلاح با بیان اینکه حدود 99درصد  كشاورزي  و ارقامي مشابه به اين در گردشگري غير دولتي و مردمي است ، گفت: عدم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي  و مشكلات زير ساختي در گردشگري و عدم فرهنگ سازي مناسب ما را در نيل به اين محورهاي برجسته با معضلاتي مواجه ساخته است .
 
استاندار مازندران پايدار سازي توليد ، اصلاح و ايجاد ساختارها را از برنامه هاي مهم دانست و گفت: بهره وري در توليد محصولات و كاهش هزينه هاي توليد و تلاش در جهت كاهش ضايعات از دغدغه هاي   اصلي در حوزه كشاورزي است .
 
وی مهار آب هاي سطحي ، صنايع تبديلي ، جلوگيري از تغيير كاربري ، تجهيز اراضي را  از ديگر برنامه هاي  اجرايي استان مازندران عنوان کرد و گفت: ما به دنبال آن هستيم تا با حفظ شعائر و ارزش هاي معنوي مان ، اقدام به گسترش گردشگري در ابعاد مختلف روستايي ،  طبيعت گردي ، دريايي و ديگر اركان بپردازيم .
 
فلاح حمايت از سرمايه گذاران بومي و بخش هاي صنفي فعال را از برنامه هاي در دست اجراي استان عنوان کرد و ادامه داد: در گسترش گفتمان اقتصاد مقاومتي در استان باید از اقدامات شعاري پرهيز شود.
 
وی بر لزوم حضور رسانه ها به ویژه رسانه ملي در تبيين گفتمان اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: نمونه هاي موفق باید معرفي و تشويق شوند.
 
وی با بیان اینکه مدير ، كارمند و كارآفرين برتر اقتصاد مقاومتي باید معرفي شود، گفت:  اقتصاد مقاومتي باید به گفتمان روزآمد تبديل شود.
 
استاندار مازندران گفت: استادان دانشگاه ها و نخبگان به تشريح  و ارائه ديدگاه و بومي سازي آن در محيط استان مازندران بپردازند و مديريت  ارشد استان را ياري کنند.
کد مطلب 2367662

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