کلینیک های ویژه در مازندران گسترش می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی صبح چهارشنبه در بازدید هیات کارشناسی سازمان جهانی بهداشت از برنامه پزشک خانواده در مازندران، با اشاره به اجرای پزشک خانواده در کشورهای دیگر گفت : تا اجرای کامل و بدون نقص پزشک خانواده نیاز به زمان دارد تا با اجرای کامل این طرح بهداشت مردم ارتقای قابل توجهی داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود : در حال حاضر برخی مواقع برای درمان بیماریهای مربوط به سطح یک مثل سرماخوردگی به مراکز ارایه خدمات سطح سه مراجعه می شود که باید با تقویت پزشک خانواده این نقص برطرف شود.

جان بابایی دسترسی آسان به خدمات سطح سه از مهمترین دلایل مردم در مراجعه به متخصص و فوق تخصص در بیماریهای سطح یک دانست و افزود : با فعال تر کردن خانه های بهداشت ، بهورزان و سیستم ارجاع می توان این روند معیوب را اصلاح کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اذعان داشت : با فعال شدن 5 کلینیک ویژه در استان مازندران بیماران از طریق سیستم ارجاع می توانند با پرداخت مبلغ کمتری از خدمات این کلینیک های ویژه بهره مند شوند.

دکتر هرنان مونتونگرو هماهنگ کننده دپارتمان ارایه خدمت و ایمنی سازمان جهانی بهداشت ژنو به همراه هیاتی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت از برنامه پزشک خانواده شهری درمازندران بازدید کردند .

دکتر هرنان مونتونگرو در این بازدید با اشاره به نقاط قوت برانامه پزشک خانواده در مازندران گفت : برنامه پزشک خانواده به گونه ای در مازندران جاری شد که می توان بسته های بهداشتی را برای اجرای کامل آن اضافه کرد .

هماهنگ کننده دپارتمان ارایه خدمت و ایمنی سازمان جهانی بهداشت ژنو افزود : بسته های خدمات بهداشتی و گسترش کلینیک های تخصصی برای ارجاع بیماران به این مراکز از طریق پایگاههای مجری پزشک خانواده شهری می توانذد به ارتقاء بهداشت کمک کند .

دکتر مونتونگرو تصریح کرد : می توان از طریق طرح های پژوهشی و علمی دانشجویان رضایتمندی مردم را بررسی کرد .