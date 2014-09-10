تحویل 159 واحد مسکن مهر در بندر شرفخانه

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی قبل از ظهر چهارشنبه در بازدید از روند ساخت مسکن مهر در بندرشرفخانه شبستر گفت: در بندر شرفخانه از 161 واحد مسكن مهر احداثي انبوه ساز وخود مالك تقريبا 159 واحد آن اتمام وبه متقاضيان تحويل داده شده است.

وی با بیان اینکه باید بر روی موضوع مسکن مهر در استان برنامه ریزی جدی صورت گیرد، گفت: خوشبختانه دولت یازدهم از کارشناسان بخش مسکن و اعضای هیات تدوین برنامه چهارم توسعه کشور کمک گرفته و در حال تدوین یک برنامه جامع در این زمینه است.

محمدی ادامه داد: در این خصوص باید از همكاري بانك ها و همدلی بین مسئولان برای اجرای این طرح در شهرهاي زير25 هزار نفر جمعيت تقدیر کرد و با ساخت این مسکن ها در طی چند سال گذشته و درشهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت واقعا شهر علاوه بر تبديل شدن به يك كار گاه ساخت وساز در حال تغيير به يك شهر مدرن ومقاوم است.

وی افزود: در قالب احداث واجراي طرح مسكن مهردرخود شهرستان شبستر چه به صورت تعاوني و انبوه ساز وچه به صورت مسكن مهر خود مالك، با بهره مندي از تسهيلات 200 ميليون ريالي با كار مزد چهار درصد و باز پرداخت 15 ساله از تعداد دو هزار و 782 واحد خود مالك مسكن مهر تقريبا دو هزار و 535 واحد به پايان رسيده است.

مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اظهار داشت: از 887 واحد مسكن مهر تعاوني وانبوه ساز حدود 605 واحد آن مورد بهره برداري قرارگرفته و تا پايان سالجاري ديگر واحدهاي باقيمانده نيز به اتمام رسيده و تحويل متقاضيان خواهد شد.

