ميرجلال الدين كزازي : نتوانسته ايم فرهنگ بومي خود را به جهانيان بشناسانيم





اين نويسنده و پژوهشگر در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : از دو ديدگاه مي توان پي برد كه چرا آثار ادبي خارجي در ايران بيشتر ترجمه مي شود تا اينكه آثار ايراني در خارج از كشور . يكي ديدگاه فراخ و كلان است و يكي ديدگاه خرد و پست ، به هر روي آنچه در ايران ما نوشته مي شود از ديد چندي نه از ديد چوني ، همسنگ با آنچه در جهان نوشته مي شود در قلمرو داستان نويسي هماهنگ نيست . از اين روي ما ناچار هستيم كه به ترجمه هم روي بياوريم.

دكتر ميرجلال الدين كزازي خاطر نشان ساخت : ما نتوانسته ايم فرهنگ بومي خود را بدان سان كه شايسته آن است به جهان بشناسانيم ، از آن توانشها و ابزارهاي رسانه اي كه جهان امروز در دسترس ما نهاده است نتوانسته ايم به شايستگي بهره ببريم قلمرو و زبان فارسي در اين روزگار بسيار تنگ شده است و تنها ايران و افغانستان و تاجيكستان است.



بايد بكوشيم كه نوشته ها و داستانهاي ايراني به گونه اي باشد كه توان هماوردي با همتاهاي خود رادرجهان داشته باشند

وي در ادامه تصريح كرد : براي نمونه در زبان انگليسي يا زبان اسپانيايي يا پس از آن فرانسوي پهنه اي است در جهان كه اين زبانها در آن روايي دارد يا براي نمونه زبان عربي را بسياري از كشورها به كار مي گيرند و اگر اثري به اين زبان نوشته شود ، در آن كشورهاي تازي زبان خواننده خواهد داشت اما آنچه به زبان فارسي نوشته مي شود در ايران و يا در دو كشور ديگر كه زبانشان فارسي است ، خواننده مي تواند داشته باشد ، از اين رو ما براي آنچه فراورده هاي فرهنگي خود را به جهان بشناسانيم آنها را به زبانهاي زنده كه خوانندگان بسياري دارد ، بايد برگردانيم وگرنه اين نوشته ها بازتاب مورد انتظار را در جهان پيدا نمي كند .اين نويسنده افزود از سويي بايد بكوشيم كه اين نوشته ها و داستان ها به گونه اي باشد كه توان هماوردي با همتاهاي خود را داشته باشد و از سوي ديگر آنها را پس از پديد آمدن به اين زبان ها برگردانيم از توانهاي نو بهره ببريم و در شناساندن آنها بتوانيم بازارهايي برايشان در كشورهاي ديگر بيابيم. بدين سان اين نوشته ها و داستانها مي تواند شناخته شود و در جهان خواننده بيابد.

دكتر كزازي در پايان گفت وگو با مهر، گفت : ما مي توانيم روزگاري اين چشمداشت را داشته باشيم كه خودمان هم آثار را براي عرضه به كشورهاي ديگر ترجمه كنيم ، اما هنگامي آنان اين فراورده هاي فرهنگي را به زبانهاي خود برخواهند گردانيد كه با آنها آشنا شده باشند و ارزش آنها را دريافته باشند و اين نياز نزد آنان پديد آمده باشد كه نوشته ها را به زبان خودشان برگردانند ، در حالي كه ما هنوز نتوانسته ايم آن آشنايي آغازين كه آن نياز را در پي خواهد آورد ، به دست بياوريم .