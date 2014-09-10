ميزان آلاينده زيست محيطي در شهرداري قزوين اندازه گيري شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آگشته ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: با هدف استقرار استاندارد مديريت زيست محيطي 14001 در شهرداري قزوين و برخي سازمان‌هاي وابسته از جمله سازمان هاي مديريت پسماندها ، پارك ها و فضاي سبز ، آمار و فناوري اطلاعات و ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل، آلاينده هاي زيست محيطي مورد اندازه گيري قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اينكه اين موضوع يكي از الزامات پياده سازي استاندارد مذكور است و بايد توسط آزمايشگاه‌هاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست انجام شود، به همين منظور با طي تشريفات قانوني نسبت به انتخاب يكي از آزمايشگاه‎هاي واجد شرايط لازم اقدام و در تاريخ دهم ماه جاري آلاينده هاي زيست محيطي اندازه گيري شد.

آگشته بیان کرد: پارامترهاي مورد اندازه‌گيري شامل گازهاي خروجي، از منابع ثابت، نمونه برداري و آناليز كامل فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب شرب، ذرات خروجي از دودكش، شدت تر از صورت زيست محيطي و اندازه گيري هواي پاک بوده است.

معاون طرح و برنامه شهرداري يادآور شد: به منظور آماده سازي سيستم براي مميزي نهايي و دريافت گواهينامه استاندارد Iso 14001، به زودي يك مانور زيست محيطي و سپس مميزي داخلي انجام خواهد شد.