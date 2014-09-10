آلودگی منابع آبی تهدیدی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که به صورت فوق العاده و با موضوع آب برگزار شد، با بیان این که استان مازندران یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب می شود، تصریح کرد: موضوع آب در کشور به صورت بحرانی است و در استان مازندران نیز شرایط مشابهی دارد؛ به خصوص که استان مازندران، استانی کشاورزی است و آب در درجه اهمیت بالایی قرار دارد.

وی در ادامه آلودگی منابع آبهای زیرزمینی را بواسطه مصرف بیش از حد متعارف در آینده، تهدیدی جدی معرفی و بر ضرورت اجرای طرح های بهینه سازی مصرف آب تاکید کرد و گفت: همچنین در خصوص تجاوز به حریم رودخانه ها باید در این خصوص نظارت کافی از سوی مسوولان مربوطه اعمال شود تا ضمن حفظ حقوق مردم، قانون نیز به خوبی رعایت شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: برای رفع مشکل کم آبی در شرایط کنونی نیازمند همکاری مردم و دستگاهای اجرایی با مدیریت جهادی هستیم.

دادستان مرکز استان مازندران نیز در این جلسه گفت: مراقبت و حفاظت از بیت المال موضوعی است که همه دستگاه های قضایی، اجرایی و نظارتی و متولیان امر در این خصوص جدیت دارند و اعتقاد و باورمان این است که هرکس از قانون عدول کرد با او با جدیت برخورد کنیم.

حجت الاسلام اسدلله جعفری افزود: قطع یقین اجرای قانون به مذاق متخلف خوش نمی آید، ولی اگر اجرای قانون برای افراد مختلف یکسان باشد، شاهد جامعه ای دارای نظم و افراد پایبند به قانون خواهیم بود.