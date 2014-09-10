80 درصد مسکن مهر تعاونیهای لرستان امسال افتتاح می شود/ توزیع 378 هزار برگ سهام عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه ساخت مسکن مهر توسط تعاونی ها در استان فراز و فرودها و مشکلات بسیاری داشته است، اظهار داشت: تعاونی هایی در شهرستان های بروجرد، الیگودرز، ازنا، پلدختر و خرم آباد در حوزه مسکن مهر فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه اعضای این تعاونی ها با امید به خانه دار شده اند آمده اند و سرمایه گذاری کرده اند، تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسکن مهر همه تعاونی های این حوزه را جمع کرده و در جلسات متعددی مشکلات آنها را بررسی کرده ایم.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با اشاره به اینکه با پیگیری های صورت گرفته در هفته دولت و تعاون تعداد هزار و 62 واحد مسکن مهر که توسط تعاونی ها ساخته شده تحویل مردم داده شده است، گفت: بیش ترین مشکل در حوزه ساخت مسکن های مهر مربوط به سهم آورده افراد بوده که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد هستند.

آشتاب با بیان اینکه پیش بینی ما بر این است که تا پایان سالجاری 80 درصد مسکن مهر تعاونی ها را به مردم تحویل دهیم، یادآور شد: مابقی واحدهای مسکن مهر در نیمه اول سال آینده تحویل داده می شود.

80 درصد مصوبات شورای هماهنگی رفاه اجتماعی لرستان اجرایی شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واگذاری اوراق سهام عدالت در بین کارگران فصلی و ساختمانی اظهار داشت: بالغ بر 115 هزار خانوار برای دریافت این اوراق ثبت نام کردند که از این مقدار 92 هزار خانوار واجد شرایط دریافت این اوراق بودند.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان ادامه داد: 378 هزار برگ سهام عدالت در بین خانواده های کارگران فصلی و ساختمانی واجد شرایط توزیع شده است.

آشتاب همچنین با اشاره به برگزاری جلسات شورای هماهنگی رفاه اجتماعی در استان گفت: در این شورا دستگاه های وابسته وزارت کار حضور دارند و از توان و ظرفیت آنها برای هم اندیشی و همکاری در حوزه رفاه اجتماعی کارگران استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در سالجاری هفت جلسه شورای هماهنگی رفاه اجتماعی در استان برگزار شده است، تصریح کرد: این جلسات بالغ بر 35 مصوبه داشته که بیش از 80 درصد آنها اجرایی شده است.

11 میلیارد تومان اعتبار به مشاغل خانگی لرستان اختصاص یافت

آشتاب همچنین با اشاره به میزان اعتبار اختصاص داده شده برای مشاغل خانگی در سالجاری اظهار داشت: در سالجاری 11 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار به بخش مشاغل خانگی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این اعتبار هنوز به بانک ها نرسیده است، تصریح کرد: سهم استان در بخش مشاغل خانگی مشخص اما هنوز به بانک ها ابلاغ نشده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر اینکه برای پیشبرد سریع کارها هماهنگی های مقدماتی با دستگاه های اجرایی صورت گرفته است، افزود: هماهنگی های لازم در حوزه صدور مجوز و تشکیل پرونده دریافت تسهیلات مشاغل خانگی انجام شده تا هنگام ابلاغ اعتبار طرح ها سریع تر به بانک ها معرفی شوند.

ضرورت ایجاد بازارچه فروش محصولات مشاغل خانگی

آشتاب به ضرورت ایجاد بازارچه فروش محصولات مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: یکی از گرفتاری های اصلی در حوزه مشاغل خانگی مربوط عدم وجود زیرساخت های لازم برای فروش تولیدات است.

وی با بیان اینکه یکی از ایرادات جدی مشاغل خانگی این است که با وجود پرداخت تسهیلات و فعالیت دریافت کنندگان تسهیلات اما در زمینه فروش محصولات دستگاه های تخصصی ورود جدی نداشتند، تصریح کرد: مسئولیت این موضوع با دستگاه های تخصصی است و متولیان امر باید نمایشگاه های فصلی و موردی برای عرضه محصولات مشاغل خانگی ایجاد کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مسائل مربوط به حوزه سلامت جسم و روح کارگران و کارفرمایان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: برگزاری 30 جلسه تفسیر قرآن در ماه رمضان، برگزاری مسابقات مختلف قرآن و نهج البلاغه، برگزاری مسابقات فوتسال در هست شهرستان استان و برگزاری مسابقات کوهپیمایی و همایش های خانوادگی در شهرستان مختلف از جمله برنامه هایمختلف در این حوزه است.

آشتاب در ادامه به اجرای طرح بسته امنیت غذایی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح برای خانواده های تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد اجرا شد که در آن بسته های غذایی در بین این خانواده ها توزیع شد.