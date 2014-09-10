60 درصد اقتصاد کشور در 5 استان متمرکز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم مداحی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگاه علمی و تخصصی اقتصاد مقاومتی در سالن پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه ایران از جهت قدرت ملی ( شاخص نظامی، امنیتی و سیاسی) در منطقه رتبه نخست و در جهان یکی از 10 کشور برتر است، اظهارداشت: در رتبه بندی اقتصاد ها بر حسب شاخص قدرت ملی آمریکا قدرت نخست و جمهوری اسلامی رتبه هفدهم را داراست.

وی با بیان اینکه خانه اقتصاد مقاومتی اقتصاد درون زا و برون زا، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد غیر نفتی و اقتصاد مردمی و عدالت محور است، بیان کرد: ایران در منطقه از نظر علم و فن آوری و از نظر سیاسی، امنیتی و دفاعی رتبه نخست را کسب کرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: بیرون کردن فقر، بیکاری، تورم و عقب ماندگی کمتر از بیرون کردن شاه و صدام از کشور نیست.

مداحی رشد اقتصادی کشور در حال حاضر در برنامه اول توسعه 6 درصد، برنامه دوم 2.6 درصد، برنامه سوم 5.8 درصد، برنامه چهارم 4.4 درصد و برنامه پنجم توسعه 0.8 درصد و همچنین عملکرد صادرات کشور را تبعیت از صادرات نفتی عنوان کرد.

مداحی با بیان اینکه امروز باید نظام آموزشی تغییر کند، اذعان داشت: متاسفانه نظام آموزشی کشور به چالش کشیده شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه ساختمان بانک ساختمان رباست است، گفت: در اقتصاد مقاومتی باید از اقتصاد مردمی و مردم بنیان یاد کرد چرا که اقتصاد مردمی روی قاعده و اقتصاد حکومتی بر روی راس است که با یک فشار، تحریم و بالا و پایین شدن قیمت نفت تعادل خود را از دست می دهد.

مداحی با بیان اینکه نیمی از منابع اقتصادی در دست مردم است، افزود: چرا از مردم در هشت سال دفاع مقدس ، جنگ و ... مردم باید باشند اما در اقتصاد نباید حضور داشته باشند؟ باید به مردم اعتماد کرد.

وی با بیان اینکه باید در 3 حوزه جهان داری، جهان دانی و جهان آرائی دانش داشته باشیم، گفت: مدیران آینده نگر فرصت محور و ظرفیت سازند و مدیران غیر آینده نگر مشکل محورند.