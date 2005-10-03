مقامات بصره با تشديد تدابير نظامي انگليس در مرزهاي ايران مخالفت كردند

به گزارش خبرنگار "مهر" در خرمشهر، مقامات محلي استان بصره عراق با استقرار بيشتر نيروهاي انگليسي در مرزهاي ايران و تشديد اقدامات نظامي، امنيتي در اين مرزها مخالفت كردند.

اين مقامات رسما از نيروهاي بريتانيايي خواسته اند با اقدامات خود در مرزهاي جنوبي عراق با ايران اين نقطه را ملتهب نكنند و امور دفاعي و مراقبت از مرزها را نيز به عهده عراقي ها بگذارند.

بدنبال اين اختلافات، معاون وزير دفاع عراق در بصره حاضر و از نيروهاي انگليسي خواست در امور مرزي با ايران دخالتي نداشته باشند.

هم اكنون نيروهاي انگليسي در مرزهاي شلمچه و اروند رود اقدامات مرزي و نظامي خود را تقويت كرده اند.