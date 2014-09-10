تهیه بسته جامع سلامت برای جوانان هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر معتمدی درباره بسته جامع بهداشتی جوانان توضیح داد: این بسته شامل‌ آموزشهایی در زمینه پیشگیری از اعتیاد، ایدز، سرطانها و پیشگیری از سرطانها و بسته بهداشت باروری است و در اختیار جوانان جمعیت هلال احمر قرار می گیرد.

وی با تاکید بر نقش اساسی پیشگیری در اعتیاد افزود: برای پیشگیری از اعتیاد ابتدا باید بتوانیم ائتلافی از تمام دستگاهها و نیروها تشکیل دهیم، که در دوره جدید فعالیتهای ستاد مبارزه با مواد مخدر این فعالیتها در قالب سازمانها و دستگاههای مختلف شکل گرفته است.

معتمدی با اشاره به حضور سازمان جوانان هلال احمر به عنوان یک سازمان همکار در این فعالیت مشترک گفت: بر اساس تفاهمنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر قرار شد اعضای سازمان جوانان هلال احمر به صورت داوطلبانه در پیشگیری از اعتیاد فعال شوند.

وی درباره نوع آموزشها گفت: آموزشها مبتنی بر این است که خود جوانان بتوانند آموخته هایشان را آموزش بدهند و به صورت آبشاری تمام جوانان در سطح شهرستان و استان از این آموزشها بهره ببرند.

معتمدی همچنین به نقش مهم بهره گیری از تجارب بین المللی در بحث پیشگیری از استعمال مواد مخدر اشاره کرد و افزود: ما به دنبال همکاریهای بین المللی و استفاده از تجارب مجاری بین المللی هستیم که در زمینه پیشگیری از اعتیاد فعال هستند و امیدواریم بزودی بتوانیم این تجارب را در آموزشها اعمال کنیم.