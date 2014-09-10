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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹

تهیه بسته جامع سلامت برای جوانان هلال احمر

تهیه بسته جامع سلامت برای جوانان هلال احمر

معاون آموزش و پژوهش سازمان جوانان هلال احمر در کارگاه پیشگیری از اعتیاد، گفت: قرار است بسته ای آموزشی ویژه اعضای سازمان جوانان هلال احمر با عنوان بسته جامع سلامت جوانان جمعیت هلال احمر ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر معتمدی درباره بسته جامع بهداشتی جوانان توضیح داد: این بسته شامل‌ آموزشهایی در زمینه پیشگیری از اعتیاد، ایدز، سرطانها و پیشگیری از سرطانها و بسته بهداشت باروری است و در اختیار جوانان جمعیت هلال احمر قرار می گیرد.

وی با تاکید بر نقش اساسی پیشگیری در اعتیاد افزود: برای پیشگیری از اعتیاد ابتدا باید بتوانیم ائتلافی از تمام دستگاهها و نیروها تشکیل دهیم، که در دوره جدید فعالیتهای ستاد مبارزه با مواد مخدر این فعالیتها در قالب سازمانها و دستگاههای مختلف شکل گرفته است.

معتمدی با اشاره به حضور سازمان جوانان هلال احمر به عنوان یک سازمان همکار در این فعالیت مشترک گفت: بر اساس تفاهمنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر قرار شد اعضای سازمان جوانان هلال احمر به صورت داوطلبانه در پیشگیری از اعتیاد فعال شوند.

وی درباره نوع آموزشها گفت: آموزشها مبتنی بر این است که خود جوانان بتوانند آموخته هایشان را آموزش بدهند و به صورت آبشاری تمام جوانان در سطح شهرستان و استان از این آموزشها بهره ببرند.

معتمدی همچنین به نقش مهم بهره گیری از تجارب بین المللی در بحث پیشگیری از استعمال مواد مخدر اشاره کرد و افزود: ما به دنبال همکاریهای بین المللی و استفاده از تجارب مجاری بین المللی هستیم که در زمینه پیشگیری از اعتیاد فعال هستند و امیدواریم بزودی بتوانیم این تجارب را در آموزشها اعمال کنیم.

کد مطلب 2367782

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