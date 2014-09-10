تجلیل خادمان قرآن و عترت (ع) تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری این آیین گفت: این آیین روز 23 شهریور ماه در مصلی اعظم امام خمینی(ره ) تبریز برگزار و در آن از خادمان قرآن و عترت (ع) تجلیل می شود.

وی با اشاره به مهمانان این همایش گفت: حجت‌الاسلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور نیز در این همایش حضور داشته و به همراه آیت الله شبستری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز به ایراد سخنرانی می پردازند.

نجفی با بیان اینکه در طول هفته نکوداشت برنامه های ویژه ای قرآنی در نظر گرفته شده، گفت: در طول این برنامه از 40 هیات مذهبی و 14 پیرغلام شهر تبریز قدردانی می‌شود.

وی افزود: امیدواریم مردم شهیدپرور استان با حضور باشکوه خود در این مراسم پیوند قلبی خود با این خادمان و مکتب اهل بیت (ع) را نشان دهند.