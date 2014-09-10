مکان مناسبی برای نگهداری جمعیت اردبیل در مواقع بحرانی نداریم

احمد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به عنوان مثال مکانی وجود ندارد تا مثلا 300 هزار نفر را در زمان بروز بحران و حادثه پیش بینی نشده در آن جا نگه داری کرد.

وی افزود: این معضل بزرگی است که در بروز یک حادثه خود را نشان خواهد داد و برای پیشگیری دستگاه ها باید اقدام به تامین مکان مناسبی که امنیت و امکانات لازم را داشته باشد، بکنند.

به گفته عظیمی علاوه بر این ضروری است آموزش های لازم به شهروندان برای زندگی در شرایط سخت داده شود.

مدیر کل امنیتی انتظامی استاندار اضافه کرد: در صورتی که طرح جامع مدیریت استان تدوین شود باید آموزش نیروهای محلی و شهروندان به صورت ویژه مورد توجه باشد.

وی با تاکید به الهام گیری و کسب تجربه از حوادث قبلی، بیان داشت: نباید عملکرد های نامناسب در بحران های بعدی تکرار شود.

به گفته عظیمی مدیریت بحران استا نیازمند مرکز کنترل فرماندهی است تا وضعیت ورود به شرایط بحرانی از عملکرد جزیره ای خارج شود.

وی افزود: وجود یک اتاق کنترل موتور محرک اصلی در مدیریت بحران است و ایجاد آن باید مورد پیگیری قرار گیرد.