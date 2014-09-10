310 کيلوگرم موادمخدر در قدس کشف و ضبط شد

سرهنگ حجت الله کرمی زند ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عمليات مشترک پليس شهرستان قدس با تهران بزرگ اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتي مبني بر فعاليت يک باند بزرگ قاچاق موادمخدر در این شهرستان با انجام تعقيب و مراقبت هاي شبانه روزي پليس يکي از سرکرده هاي اين باند حين تردد در منطقه قدس مورد شناسايي قرار گرفت و با تعقيب غير محسوس پليس در مخفيگاهش در شهرک کاوسيه دستگير شد.

وی افزود: با کنترل و مراقبت محل فعاليت قاچاقچي دستگير شده توسط پليس، همدست وي حين انتقال موادمخدر توسط دو دستگاه خودروي 90 L و پيکان وانت به داخل مخفيگاه و راننده خودروي پيکان وانت به همراه دو نفر ديگر دستگير شده و 310 کيلو ترياک به همراه خودروهای مذکور کشف و ضبط شد.

این مسئول با اشاره به اينکه يکي از اولويتهاي مهم نیروی انتظامی در سالجاری مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچيان موادمخدر است گفت: مأموران پليس مبارزه با موادمخدر در راستاي مقابله با پديده شوم قاچاق موادمخدر و مبارزه با سوداگران مرگ با انجام فعاليت شبانه روزي،عرصه را براي فعاليت قاچاقچيان موادمخدر تنگ کرده اند.

کلاهبرداری به بهانه کاریابی در قدس

سرهنگ کرمی زند اضافه کرد: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتي از فعاليت دفتري در منطقه قدس که به بهانه کاريابي از شهروندان کلاهبرداري مي کرد شناسايي کلاهبرداران و پلمپ دفتر در دستور پليس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی قدس با اشاره به عمليات شناسايي کلاهبرداران و پلمب دفتر مذکور افزود:اين دفتر غير مجاز با چاپ آگهي در روزنامه ها و ارسال پيامک انبوه اقدام به جذب نيرو براي شرکت ها مي کرده که با وجود گذشت دو هفته از راه اندازي اين دفتر 280 پرونده تشکيل شده بود.

این مسئول متذکر شد: کلاهبرداران با جعل نام و شماره ثبت دفتر قصد داشتند مبالغي از مراجعان کلاهبرداري کنند که با تيز بيني ماموران آگاهي ، قبل از هر گونه کلاهبرداري دو نفر از آنها دستگير و دفتر نيز پلمپ شد.

وی با بیان این مطلب که کلاهبرداران به وسيله وعده هاي دروغين مانند حقوق بالاي دو ميليون و بيمه و مزاياي عالي اقدام به فريب مراجعان مي کردند از شهروندان خواست: بدون تحقيق در مورد مجوز شرکت هاي مدعي از اعتماد و ارائه مدارک و مبالغ نقدي به اين گونه افراد خودداري کنند تا شاهد کلاهبرداري اينگونه شرکت ها نباشيم.