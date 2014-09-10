کمک بیشتر به دانش آموزان امیرآبادی ممکن نیست/ تحصیل اتباع خارجه محدودیتی ندارد

محمد رضا جهان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات ایاب و ذهاب دانش آموزان منطقه امیر آباد دامغان تصریح کرد: اعتباراتی که وزارت آموزش و پرورش در این باب در اختیار استان ها قرار می دهد، باید پاسخگوی تمامی نقاط استان باشد.

وی افزود: این اعتبارات نیز بر پایه مشارکت مردم و اولیاء دانش آموزان برنامه ریزی می شود که اتفاقا در منطقه امیر آباد بیشترین مشارکت اداره آموزش و پرورش با اولیاء یعنی مبلغی تا حدود 80 درصد هزینه ها، را شاهد بوده ایم.

آموزش و پرورش توان پرداخت 100درصد مخارج ایاب و ذهاب را ندارد

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان تصریح کرد: اما نکته اصلی این است که اگر همین مشارکت مردمی هم وجود نداشته باشد اداره آموزش و پرورش توان پرداخت 100درصد مخارج ایاب و ذهاب را نخواهد داشت چراکه در حالت فعلی، آموزش و پرورش استان با 20میلیارد تومان دیون در مدت دوسال مواجه است.

جهان، در خصوص امکان تحصیل اتباع افغان در منطقه رودیان و دیزج شاهرود و همچنین کودکان بدسرپرست نیز اظهار داشت: همه اتباع بیگانه ای که دارای کارت اقامت در کشورمان هستند باید در مدارس ثبت نام شوند البته این نام نویسی با اخذ مبالغی از خانواده هایشان امکان پذیر است.

وی ادامه داد: مراحل نام نویسی کودکان بد سرپرست توسط کمیته امداد و بهزیستی صورت می گیرد و آموزش و پرورش در این زمینه اختیارات ویژه ای را ندارد اما در صورت ثبت نام از مشاور های آموزش دیده ما در مدارس می توانند بهره مند شوند.

102هزار محصل در استان سمنان وجود دارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان کلاس اولی های امسال را 9 هزار نفر ذکر کرد و گفت: در این زمینه نسبت به سال های گذشته افزایش اندکی را شاهد هستیم.

جهان افزود: علاوه بر این تعداد 93هزار دانش آموز از ابتدای مهرماه کار خود را در کلاس های درس آغاز می کنند که این محصلان بر اساس سیاست جدید وزارت آموزش و پرورش بر مبنای محل سکونت ثبت نام شده اند.

وی، اجرای طرح ثبت نام منطقه ای محصلان را مفید دانست و ادامه داد: این طرح به جز در مدارسی که شرایط خاصی برای ثبت نام دارند مانند مدارس شاهد، هیئت امنایی، نمونه دولتی و استعداد های درخشان، در مابقی مدارس استان اجرا شده است.

انتقال معلمان بر اساس نیاز خدمتی انجام می شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در پاسخ به سوالی در خصوص انتقال معلمان به مناطق محروم و اعتراضاتی که از سال گذشته در این باره از سوی معلمان عنوان شد، توضیح داد: هر معلم در آغاز استخدام باید مدت پنج سال را در مناطق محروم به خدمت بپردازد لذا تمامی معلمان باید این امر را به خاطر داشته باشند.

جهان در خاتمه تصریح کرد: طرح توزیع نیروی انسانی و انتقال معلمان بر اساس نیاز خدمتی صورت می پذیرد و جزو اختیارات اداره کل است.