اعطای وام قرض الحسنه به 4 مجموعه هواپیما ساز

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی در تشریح اهمیت توجه به بخش هوانوردی عمومی اظهار کرد: در ساخت هواپیما از وجود مجموعه های مختلف بهره گرفته می شود که هر کدام از این مجموعه ها یک سری قطعات اصلی و لوازم جانبی نیاز دارند. از این رو اگر تیراژ ساخت این قطعات در کشور بالا رود می توان گفت حداقل 50 شرکت دانش بنیان را می توان در این زمینه فعال کرد.

وی به وجه تمایز صنعت هوایی کشور در تهیه و تولید قطعات هواپیمایی اشاره کرد و افزود: نیروی کاری بسیار ارزان قیمت، مراکز طراحی توانمند و ارزان قیمت، مراکز آرندی و مراکز ساخت با سطح رقابت بالا از جمله این وجه تمایز است.

به گفته منطقی تنها نقطه ضعف رقابتی ما در صنعت هوایی کشور نبود مواد اولیه است که به دلیل وضعیت تحریم ها گران در می آید و این هزینه سنگین را می توان با نیروی انسانی ارزان جبران کرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون در هواپیماهای ساخت کشور اعم از کوچک یا بزرگ همه فناوری های روز دنیا بکار گرفته می شود که از جمله آن می توان به مواد جدید بسیار سبک با استحکام بالا اشاره کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی از بهره گیری موتورهایی که با حداقل سوخت می تواند بیشترین مسافت را طی کند، در هواپیما خبر داد و افزاود: امروزه سیستم اویونیک مدرن که بتواند دیتای بیشتر به خلبان بدهد نیز در هواپیماهای کشور نصب می شود.

اعطای وام قرض الحسنه به مجموعه سازان هوایی کشور

وی هوانوردی عمومی را دارای سه ویژگی دانست و گفت: در این نوع هوانوردی عموم مردم می توانند خلبان شوند و چون پرواز در آسمان از هیجان انگیز ترین ورزش ها به شمار می رود جاذبه آن برای جوانان بیشتر است.

منطقی خاطرنشان کرد: هوانوردی عمومی می تواند انجام بسیاری از کارها را برای انسانها آسان کند به این معنا که شما یک وسیله پرنده دارید که می توانید با آن بنشیند و پرواز کنید از این رو قابلیت مانور شما بالا می رود. فرض کنید بسیاری از آدمها که در شهرک های صنعتی کوچک مشغول به کار هستند بتوانند با تعبیه یک فرودگاه در کنار این شهرک ها امکان رفت و آمد هوایی و ارایه خدمات داشته باشند آن وقت تحول بزرگی در صنعت رخ می دهد.

وی صنعتی بودن را از دیگر ویژگی های هوانوردی عمومی برشمرد و گفت: در حال حاضر کمتر از 10 شرکت دانش بنیان درگیر صنایع هوایی هستند این در حالی است که با هدایت شرکت های دانش بنیان می توان این صنعت را توسعه داد .

همراهی چهار هواپیماساز کشور برای تولید محصولات هوایی

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تصویب طرحی با حمایت معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و گفت: در این طرح مصوب شده است که چهار مجموعه هواپیماساز کشور با کمک هم به تولید محصولات هوایی بپردازند و مورد حمایت قرار گیرند.

منطقی یادآور شد: این مجموعه سازان مورد دو نوع حمایت قرار می گیرند. اول اینکه فروند اول بلاعوض به آنها داده می شود که به عنوان نمونه کار برای آنها باشد و بتوانند تست را انجام دهند و در مرحله دوم برای 25فروند جدید در صورت وجود خریدار وام قرض الحسنه اعطا می شود.

به گفته وی هم اکنون 15نقطه آموزش هوایی در کشور ایجاد شده است و تا آخر سال هم 7 مرکز دیگر ایجاد خواهد شد و تا پایان سال 94 این تعداد به 30 نقطه می رسد.