حال رهبری بسیار خوب و نسبت به گذشته بانشاط تر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ رسول زرگرپور استاندار اصفهان ساعتي پيش از علی‌اکبر ناطق‌نوری رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری (مدظله العالي)،‌در فرودگاه شهيد بهشتي استقبال کرد.



استاندار اصفهان در آيين استقبال از حجت الاسلام ناطق نوري در پاويون فرودگاه شهيد بهشتي در خصوص مباحث آب اصفهان، خشكي رودخانه زاينده رود و مطالبات مردم و كشاورزان توضيحاتي ارائه کرد.



وي همچنين جوياي احوال مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و آخرين وضعيت ايشان شد و حجت الاسلام ناطق نوري در پاسخ اظهار داشت: ايشان بسيار خوب و سرحال و نسبت به جلسات گذشته بانشاط تر هستند.



رئیس دفتر بازرسی رهبري با بيان اينكه تيم پزشكي عمل را رضايت بخش اعلام کرد و افزود: اعلام عمومي و آگاه سازي ملت از اين مسئله از تبليغات منفي و كذب شبكه هاي بيگانه جلوگيري به عمل آورد.



شايان ذكر است حجت الاسلام علي اكبر ناطق نوري رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در جلسه شوراي اداري استان كه با حضور كليه مديران و مسئولان برگزار مي گردد، شركت خواهد کرد.