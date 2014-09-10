1250 نفر در چهارمحال و بختیاری از بیمه بیکاری استفاده می کنند

داوود شیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیمه بیکاری به کسانی تعلق خواهد گرفت که بر خلاف میل باطنی از کار خود بیکار شده باشند.

وی تصریح کرد: بخش دولتی به افرادی که بر خلاف میل خود از کار بیکار شده اند تا مدت 50 ماه بر اساس سنوات بیمه حمایت خواهد کرد.

شیوندی ادامه داد: افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می کنند تا زمانی که از بیکاری رنج می برند می توانند از این مزیت استفاده کنند.

12 میلیارد تومان به طرح های بخش تعاون اعتبار تخصیص داده شده است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار محال و بختیاری گفت: تا کنون هشت میلیارد تومان برای برخی طرح های بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان که به ثبت رسیده است سرمایه گذاری صورت گرفته است.

شیوندی با بیان اینکه 12 میلیارد تومان برای طرح های بخش تعاون این استان تخصیص داده شده است، اذعان داشت: باتخصیص این اعتبار باید طرح های مذکور افتتاح و به بهره برداری برسند.

وی بیان داشت: با بهره برداری طرح های مذکور زمینه اشتغال 250 نفر در این استان فراهم خواهد شد.