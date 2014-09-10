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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۲۰

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار 940 هزار و 400 تومان، طرح قدیم 940 هزار و 300 تومان، نیم سکه 472 هزار و 500 تومان، ربع سکه 264 هزار تومان و سکه گرمی 171 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 380 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1253 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3170 تومان، هر یورو را 4130 تومان، هر پوند را 5140 تومان و هر درهم امارات را 866 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 940400
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 940300
نیم سکه 472500
ربع سکه 264000
گرمی 171000
هر گرم طلای 18 عیار 96380
نوع ارز  
دلار 3170
یورو 4130
پوند 5140
درهم 866

 

 

 

 

 

کد مطلب 2367875

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