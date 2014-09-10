جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار 940 هزار و 400 تومان، طرح قدیم 940 هزار و 300 تومان، نیم سکه 472 هزار و 500 تومان، ربع سکه 264 هزار تومان و سکه گرمی 171 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 380 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1253 دلار است. در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3170 تومان، هر یورو را 4130 تومان، هر پوند را 5140 تومان و هر درهم امارات را 866 تومان اعلام کردند. جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه (قیمت ها به تومان) نوع سکه قیمت بازار سکه‌تمام‌طرح‌جدید 940400 سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 940300 نیم سکه 472500 ربع سکه 264000 گرمی 171000 هر گرم طلای 18 عیار 96380 نوع ارز دلار 3170 یورو 4130 پوند 5140 درهم 866