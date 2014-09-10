بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شماره جدید فصلنامه صدرا

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره دهم فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی اسلامی (صدرا) منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
مدیرمسئولی این نشریه را حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی برعهده دارد.
محور این شماره از فصلنامه موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عدالت می باشد و در آن تنوعي از نوشتارها و گفتارهاي اساتيد، صاحبنظران و محققان در قالب مصاحبه، مقاله، سخنراني و یادداشت گردآوری و به خوانندگان عرضه شده است.
مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا در این شماره بر آن بوده تا با توجه به اهمیت حیاتی موضوع الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، از تراوش های فکری و علمی اهل نظر و اندیشه برای ترسیم چیستی، چرایی و چگونگی موضوع و ضرورت حرکت های جدی تر در این مسیر بهرهگیری نماید.
در بخشی از سرمقاله این شماره چنین آمده است: «در نظریهی اسلامی پیشرفت، اساس حرکت و جهت حرکت شناخته میشود اما پایان آنرا تاکنون هیچ جامعهای تجربه نکرده است زیرا فرد و جامعه نه تنها به حقارتی که در مبانی غربی تصویر میکنند نیست بلکه در فرایند پیشرفت به سمت کمال بینهایت برای تحقق همهی ابعاد وجودی انسان در حال یک «شدن» مستمر است. بنابراین هرگامِ کمالی در روند جاری پیشرفت نسبت به مرحلهی ماقبل خود مقصد خواهد بود و پله ای نسبت به مابعد خود. در واقع پیشرفت اسلامی به معنای گسترش و تعالی همهی ابعاد وجودی انسان است …»
در این شماره گفتارها و نوشتارهایی از آيتالله جوادی آملی، حجت الاسلام دکتر خسروپناه، حجت الاسلام دکتر محمدجواد جاوید، دکتر رجایینیا، دکتر توحیدی نیا، دکتر مسعود پورفرد، دکتر مسلم باقری، دکتر محمد جلیلی، دکتر موسی احمدی، حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، دکتر عطاءا… رفیعی آتانی، دکتر وحید خاشعی، دکتر رجب اکبرزاده، دکتر فرزاد رستمی، دکتر مسعود کریمی، دکتر مجتبی جاویدی، دکتر امیر سیاهپوش، محمدرضا معتضدیان، و… برای فرهیختگان و دغدغهمندان به موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عدالت فراهم گردیده است.
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