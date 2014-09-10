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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۳۷

تشکیل بیش از 2700 پرونده تخلف صنفی

تشکیل بیش از 2700 پرونده تخلف صنفی

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در سه ماهه اول سال جاری حدود 113 هزار و 388 مورد بازرسی صنفی انجام و منجر به تشکیل 2707 فقره پرونده تخلفاتی شده است و ارزش تخلفاتی این واحدهای صنفی بیش از 10 ميليارد و 357 ميليون و 118 هزار بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی قاسمی گفت: با اتخاذ تمهيدات لازم و بهره‌گيري از گزارش هاي مردمي در سه ماهه اول سال جاری حدود 113هزار و 388 مورد بازرسی انجام شده است. این تعداد بازرسی توسط بازرسان و ناظران سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت در سراسر كشور انجام شده است.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این اقدام در راستای اعمال برنامه‌هاي كنترلي و نظارتي منسجم و با بهره‌برداري از گزارشهاي مردمي، به منظور جلوگیری از اقدامات برخی افراد سودجو با هدف اخلال در شبکه توزیع و انتفاع سود بیشتر در عرضه و فراوانی برخی از کالاها صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه این بازرسی ها منجر به تشکیل 2707 فقره پرونده تخلفاتی شده، اضافه کرد: در همین مدت؛ ارزش تخلفاتی این واحدهای صنفی بیش از 10 ميليارد و 357 ميليون و 118 هزار بوده که پرونده‌هاي متخلفین برای  سير مراحل قانوني و صدور راي نهايي به هياتهاي رسيدگي به تخلفات صنفي و شعب تعزيرات حكومتي ارسال شد.

به گفته وی، هموطنان مي‌توانند براي جلوگيري از سودجويي متخلفان، در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشي، كم‌فروشي، تقلب، عدم نصب برچسب قيمت در واحدهاي صنفي مراتب را بصورت حضوري و يا با شماره تلفن 124 به ستادهاي خبري مستقر در سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور اطلاع دهند تا سريعاً رسيدگي شود.

کد مطلب 2367883

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