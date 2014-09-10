پرونده صدور سند مالکیت برای 1800 واحد روستایی و شهری کوهدشت تشکیل شد

بهمن امرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده در سطح دفتر مرکزی بنیاد مسکن و اداره کل استان، مشکل پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی رفع شده است. رئیس بنیاد مسکن کوهدشت ادامه داد: این تسهیلات از 12 میلیون به 15 میلیون تومان افزایش یافته و در این راستا با هیچ محدودیتی روبه رو نیستیم.

امرایی با بیان اینکه سعی بر این است در سریع ترین زمان ممکن برای مراجعه کننده های متقاضی تشکیل پرونده انجام شود، اظهار داشت: متقاضیانی که به ساخت مسکن تحت نظارت این بنیاد تمایل دارند می توانند برای تشکیل پرونده و دریافت تسهیلات به طور روزانه مراجعه کنند.

وی ضمن تقدیر از همکاری بانک های عامل کوهدشت در زمینه پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی از بانک ملی این شهرستان خواست تا چون دیگر بانک های عامل همکاری بیشتری از خود نشان دهد.

رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کوهدشت در ادامه سخنان خود گفت: برای واحدهای مسکونی و اداری تمام روستاها و شهرهای زیر 25 هزارنفر جمعیت کوهدشت و رومشکان پرونده صدور مالکیت تشکیل می شود.

امرایی بیان داشت: در برنامه توسعه دوم به بعد مجلس، بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد را مکلف کرده در قالب مواد 140 و 133قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه و در قالب قانون ساماندهی و تولید انبوه مسکن، طرح نقشه برداری و تشکیل پرونده برای واحدهای اداری و مسکونی روستاها و شهرهای زیر 25 هزارنفر اجرا شود.

امرایی ادامه داد: در جریان اجرای برنامه پنجم توسعه این طرح با همکاری اداره ثبت اسناد درحال اجراست.

رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کوهدشت با بیان این که از این طرح استقبال خوبی صورت گرفته است، اظهار داشت: دراین قالب تا کنون نزدیک به 800 پرونده روستایی و هزار پرونده مربوط به شهرهای زیر 25 هزار جمعیت چون گراب، کونانی و چغابل تشکیل شده است.

امرایی با بیان این که این طرح با نقایص و مشکلاتی روبه رو است، بیان داشت: با توجه به استقبال مردم و تقاضای روز افزون برای دریافت سند مالکیت، از اداره ثبت اسناد انتظار می رود همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشد.