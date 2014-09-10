به گزارش خبرنگار مهر، علي‌ اصغر رفاهي، صبح امروز در جلسه اي با باسكول داران استان يزد با حضور نمايندگاني از پليس راه استان، ادارات صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و ... اظهار داشت: برخي باسكول داران اقدام به صدور دو قبض براي كاميون ها مي كنند كه در يكي وزن واقعي بار و در ديگري وزن غيرواقعي آن درج شده است.

وي عنوان كرد: اين قبوض براي پليس نوعي مدرك و سند محسوب مي شود و دخل و تصرف در آن، حكم دخل و تصرف در سند و جعل سند را دارد بنابراين با افراد متخلف در اين زمينه برخوردهاي قانوني جدي صورت خواهد گرفت.

دادستان به طور مستقيم مي تواند در زمينه جعل سند وارد عمل شود

رفاهي تصريح كرد: صدور دو قبض باسکول براي رانندگان جعل مشهود است و نيازي به جريمه تعزيرات نيست و دادستان و مدعي العموم مي تواند به طور مستقيم وارد عمل شود.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان يزد با تاكيد بر اينكه پليس نيز در صورت مشاهده تخلف موظف به برخورد با رانندگان خاطي است، عنوان كرد: قاضي كشيك در تمامي ساعات شبانه روز در همه شهرستانها آماده همكاري با پليس و تشكيل پرونده در اين زمينه است.

جرائم 50 هزار توماني بازدارنده نيست/ شركت‌هاي متخلف پلمپ شوند

نماینده پلیس راه استان يزد نيز در اين جلسه اظهار داشت: جرائمي كه قانون براي اضافه بار رانندگان كاميون در نظر گرفته، متناسب با تخلف آنها نيست و به نظر مي رسد جريمه 50 هزار توماني و نمره منفي نتوانسته رانندگان را از تخلف در اين زمينه باز بدارد.

هادی اسماعیلی، پلمپ شركت هاي مختلف را در اين زمينه كارسازتر خواند و بيان كرد: اگر شركت متخلفي كه اقدام به صدور قبض باسكول جعلي مي كند، يك هفته پلمپ شود، بازدارندگي آن بيشتر خواهد بود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان يزد نيز در اين جلسه اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت، اهرم‌ های نظارتی خاص خود را دارد كه از آن جمله مي‌ توان به کمیسیون ماده 12 اشاره كرد که به بررسی تخلفات شرکت ‌های حمل و نقل اختصاص دارد و کمیسیون ماده 11 که رانندگان متخلفی را که اضافه بار داشته ‌اند را از یک ماه تا یکسال با غیر فعال كردن کارت هوشمند، جریمه می ‌کند.

مسعود زارع تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز از تمامی اهرم‌ های نظارتی خود در چارچوب نظام صنفی بهره گرفته و رعایت قانون را خواستار است.

اضافه بار كاميونها به آسفالت جاده ها صدمات جدي وارد مي كند

نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان يزد نيز در این جلسه ضمن گلایه از عدم برخورد با رانندگان و شرکت‌ های متخلف بيان كرد: هر کیلومتر آسفالت، یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای کشور هزینه دارد که کامیون‌ ها با چندین تن اضافه بار به ویژه در فصول گرم سال، باعث خرابی و موج ‌دار شدن آن می‌شوند.

جمال دهقانی اظهار داشت: اگر برخورد مناسبی با متخلفان صورت نگیرد، جسارت متخلفان در این زمینه بیشتر خواهد شد.