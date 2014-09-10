70 سایت خبری و تحلیلی مازندران ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در نشست برنامه ریزی ساماندهی سایت های خبری تصریح کرد: پايگاه هاي خبري ثبت شده در سايت ساماندهي براي دريافت مجوز به سامانه جامع رسانه هاي كشور مراجعه کنند.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران گفت: سايت هاي خبري و تحليلي ثبت شده در سايت ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مازندران، براي دريافت مجوز به سامانه جامع رسانه هاي كشور مراجعه نمايند .

ابراهيمي افزود: در حال حاضر در استان مازندران 4 عنوان روزنامه، 1 سه بار در هفته، 31 هفته نامه، 7 دو هفته نامه، 20 ماهنامه، 4 دوماهنامه، 36 فصلنامه، 9 دو فصلنامه و 5 نشريه الكترونيكي فعاليت مي كنند.

وي در ادامه گفت: تعداد 69 سرپرستي نشريات سراسري و 16 سرپرست خبرگزاري در مازندران فعاليت دارند. كه براي دريافت مجوز نهايي نشريه الكترونيكي مي توانند به سامانه جامع رسانه هاي كشور به آدرس www.e-rasaneh.ir مراجعه نمايند.