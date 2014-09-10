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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۰۷

حجت الاسلام ابراهیمی:

70 سایت خبری و تحلیلی مازندران ثبت شده است

70 سایت خبری و تحلیلی مازندران ثبت شده است

ساری - خبرگزاری مهر: مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران تعداد سايت هاي خبري و تحليلي ثبت شده در سايت ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را 70 عنوان اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در نشست برنامه ریزی ساماندهی سایت های خبری تصریح کرد: پايگاه هاي خبري ثبت شده در سايت ساماندهي  براي دريافت مجوز به سامانه جامع رسانه هاي كشور مراجعه کنند.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران گفت:  سايت هاي خبري و تحليلي ثبت شده در سايت ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مازندران، براي دريافت مجوز به سامانه جامع رسانه هاي كشور مراجعه نمايند .
 
ابراهيمي افزود: در حال حاضر در استان مازندران 4 عنوان روزنامه، 1 سه بار در هفته، 31 هفته نامه، 7 دو هفته نامه، 20 ماهنامه، 4 دوماهنامه، 36 فصلنامه، 9 دو فصلنامه و 5 نشريه الكترونيكي فعاليت مي كنند.
 
وي در ادامه گفت: تعداد 69 سرپرستي نشريات سراسري و 16 سرپرست خبرگزاري در مازندران فعاليت دارند. كه براي دريافت مجوز نهايي نشريه الكترونيكي مي توانند به سامانه جامع رسانه هاي كشور به آدرس www.e-rasaneh.ir  مراجعه نمايند. 
کد مطلب 2367909

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