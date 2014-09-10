تسهیلات مسکن مهر به 47 هزار واحد در لرستان پرداخت شد

سید نبی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرهای زیر 25 هزار نفر تا کنون به سه هزار و 850 واحد تسهیلات مسکن مهر پرداخت شده است.
وی ادامه داد: همچنین در شهرهای بالای 25 هزار نفر تسهیلات مسکن مهر به 43 هزار و 400 واحد پرداخت شده است.
مدیرعامل شعب بانک مسکن استان لرستان با بیان اینکه برخی واحدهای مسکن مهر استان تکمیل شده و در حال فروش اقساطی هستند ادامه داد: برخی دیگر نیز در دوران مشارکت بوده و در حال تکمیل هستند.
حیدریان با بیان اینکه در بحث واحدهای مسکن مهر خودمالک مشکل خاصی نداریم ادامه داد: در حال حاضر عمده مشکل مسکن مهر در بحث پروژه های دولتی است که متولیان امر در حال پیگیری هستند که در سریع ترین زمان ممکن واحدها را به بهره برداری برسانند.
وی با بیان اینکه در زمینه تسهیلات مسکن مهر بانک به وظایف خود عمل کرده است یادآور شد: در مورد تمدید بازپرداخت تسهیلات نیز شرایط و ضوابط خاصی حاکم است که در صورت احراز این شرایط توسط متقاضیان این موضوع صورت خواهد گرفت.
مدیر شعب بانک مسکن استان لرستان در ادامه سخنان خود در مورد افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز گفت: هنوز در این زمینه چیزی به بانک مسکن استان ابلاغ نشده است.
حیدریان یادآور شد: همچنین در زمینه نوسازی بافت فرسوده نیز به هزار و 820 واحد تسهیلات لازم اعطا شده است.
وی با بیان اینکه پرداخت این میزان تسهیلات در همه شهرستانهای استان بوده است افزود: بیشترین میزان تسهیلات اعطایی مربوط به نوسازی بافتهای فرسوده در شهرستان خرم آباد بوده است.
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