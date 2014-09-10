دولت در مسائل فرهنگی مسئولیت دارد/ مسئولان فقط به جمهوریت نظام نپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر چهارشنبه در ابتدای نخستین درس خارج از فقه خود در سال تحصیلی جدید حوزه علمیه در مسجد اعظم قم با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) اظهار داشت: ایشان در این حدیث 10 ویژگی را نشانه وجود عقل در انسان می‌شمارند که اولین ویژگی خیر رساندن به مردم است.

وی ادامه داد: آزار نرساندن به دیگران و قدردانی از خدمات مردم از دیگر خصوصیاتی هستند که امام رضا(ع) در این حدیث برای انسان عاقل می‌شمارد.

استاد برجسته حوزه افزود: نکته دیگر این است که انسان عاقل کارهای خیر خود را کوچک می‌شمارد و از مراجعات مردم برای تقاضای خیر خسته نمی‌شود چرا که از پاداش اخروی این مسئله خبر دارد.

وی اظهار کرد: در روایات داریم که یکی از نعمت‌های خدا این است که مردم به دست شما به حوائج خود برسند چرا که این موضوع انسان را به سوی بهشت می‌برد.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه انسان عاقل در تمام عمر از طلب علم خسته نمی‌شود گفت: این موضوع درسی برای طلاب است چرا که طلاب تا آخر عمر باید محصل بمانند و حتی زمانی که به درجه استادی می‌رسند از تحصیل دست برندارند.

وی افزود: انسان عاقل درآمد کمی که در مسیر خدا است را بیشتر می‌پسندد تا درآمد بسیاری که در راه شیطان و هوای نفس باشد.

این مرجع تقلید گفت: خضوع در مسیر خدا برای انسان عاقل بهتر است تا اینکه در مسیر هوای نفس عزت داشته باشد. همچنین گمنام بودن برای انسان عاقل از شهرت بسیار بهتر است چرا که شهرت در جای خود بلایی است.

وی اصرار بر به دست آوردن شهرت را اصرار بر بدبختی دانست و ادامه داد: انسان عاقل خود را برتر از هیچ کس نمی‌بیند بلکه دیگران را نسبت به خود برتر می‌داند در نتیجه تکبر در وی راه ندارد و تلاشش برای رسیدن به خوبی‌ها متوقف نمی‌شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: این 10 مورد را اگر یک انسان رعایت کند، برای سعادت تمام زندگی‌اش کافی است.

داعش نه دولت است نه اسلامی

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلاتی که گروه تروریستی داعش به وجود آورده افزود: برخی اصرار دارند که این گروه را دولت اسلامی بنامند در حالیکه این افراد نسبتی با اسلام ندارد.

این مفسر قرآن کریم این کار را با هدف بدنام کردن اسلام دانست و ادامه داد: متاسفانه برخی رسانه‌های داخلی هم این کلمه را تکرار می‌کنند در حالیکه داعش، دولت اسلامی نیست بلکه یک جمعیت خون‌خوار است.

وی گفت: اینها نه دولت هستند و نه اسلامی. کارشان آدمکشی، غارت و تجاوز است و هیچ نسبتی هم با اسلام ندارند. دشمنان با دادن اسم اسلامی به اینها شیطنت می‌کنند تا اسلام را بکوبند و رسانه‌های ما نباید این را تکرار کنند.

نظام ما هم جمهوری است هم اسلامی

آیت‌الله مکارم شیرازی مسائل فرهنگی را یکی از ارکان مهم اجتماع دانست و افزود: مسئولان نباید بار مسائل فرهنگی را به عهده دیگران بگذارند.

وی با اشاره به اینکه اخیر دولتمردان مطرح می‌کنند که اقدامات فرهنگی به عهده علما است گفت: آنها با این سخن می‌خواهند خودشان را معاف کنند در حالی که این اشتباه بزرگی است.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه علما هم در مسائل فرهنگی و ارزشی وظیفه دارند اضافه کرد: وقتی می‌گوییم نظام جمهوری اسلامی، یعنی نظامی که هم به آراء مردم احترام گذاشته و هم طبق ارزش‌ها اداره شود.

وی خطاب به مسئولان ادامه داد: شما فقط جمهوریت نظام را می‌خواهید و صیانت از ارزش‌ها را به عهده دیگران می‌دانید؟ پس شما تنها با 50 درصد نظام سر و کار دارید.

به کارگیری روش‌های عاقلانه در مقابله با ضدارزش‌ها

آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: مسئولیت داشتن در نظام اسلامی یعنی باید هم به نظر مردم احترام گذاشت و هم به ارزش‌های اسلامی. مسئول در نظام اسلامی باید جلوی حرکت‌های ضد ارزشی را با روش‌های عاقلانه بگیرد.

وی با اشاره به اینکه مسائل فرهنگی از دبستان و دانشگاه شروع می‌شود ادامه داد: نهادهایی مانند صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در مسائل فرهنگی مسئولیت دارند.

این مرجع تقلید اقدامات فرهنگی را نوعی از امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: قرآن تمام امت را مسئول در امر به معروف و نهی از منکر می‌داند و این خیال را از سر بیرون کنید که در این عرصه فقط علما مسئول هستند.