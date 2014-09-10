عیادت جودوکاران ملی پوش از جانبازان جنگ تحمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی جودو اعزامی به بازیهای آسیایی اینچئون 2014 به همراه ملی پوشان کاتا اعزامی به رقابتهای جهانی اسپانیا، به همراه آرش میراسماعیلی، نایب رئیس و مدیر سازمان تیمهای ملی جودو، حسین زند، سرمربی تیم ملی کاتا و رامین صفویه ، دارنده اولین مدال طلای المپیک جودو صبح امروز با حضور در بیمارستان ساسان از جانبازان هشت سال دفاع مقدس عیادت کردند و با تقدیم شاخه گل از آنها خواستند تا برای موفقیت در میادین حساس پیش رو برایشان دعا کنند.

جانبازان هم ضمن ابراز رضایت از این کار ارزشمند از ملی پوشان تشکر کرده و برای آنها طلب طول عمر و سربلدی در زندگی کرده و ورزشکاران را سربازان ملت نامیدند.