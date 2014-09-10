پیکر پاک شهید بسیجی "درزاده" در سراوان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید یار محمد درزاده یکی از نیروهای بسیجی و مرزدار سیستان و بلوچستان که روز گذشته بر اثر درگیری با اشرار مسلح به درجه رفیع شهادت نائل شد با حضور جمع کثیری از مردم سراوان تشییع شد.

مردم ولایتمدار و مرزدار سراوان صبح امروز در مراسم تشییع پیکر این شهید با مشت هایی گره ضمن محکومیت این جنایت تروریستی انزجار و تنفر خود را از گروهک های تروریستی و افراد فریب خورده و معاند با نظام اعلام کردند.

شهید یارمحمد درزاده از نیروهای بسیجی مرزدار در شهرستان سراوان که بامداد روز گذشته در درگیری با اشرار مسلح که قصد تعرض به یک پاسگاه مرزی را داشتند در راستای صیانت و حراست از خاک میهن به فیض شهادت نائل آمد.

گفتنی است پیکر پاک این شهید پس از تشییع بر دستان مردم سراوان برای خاکسپاری به محل سکونتش در روستای "مک‌سوخته" از توابع بخش مرکزی بم پشت انتقال یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعات نخستین بامداد روز گذشته گروهی از اشرار و تروریست‎های مسلح با حمله به یک پاسگاه مرزی در منطقه"آسکان" سراوان با مقاومت رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و نیروهای بسیجی روبرو شدند که پس از درگیری 4 ساعته به دلیل برتری حجم آتش رزمندگان اسلام مجبور به فرار به خاک پاکستان شدند.

گفتنی است گروهک تروریستی جیش العدل صبح امروز مسئولیت این اقدام تروریستی و حمله به پاسگاه مرزی ایران را بر عهده گرفت.