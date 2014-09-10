به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی موالی قبل از ظهر چهارشنبه در همایش توجیهی ارتقای آگاهیهای حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم که با موضوع سرقت در سالن همایش اداره اصناف قم برگزار شد با اشاره به مباحثی پیرامون رعایت مسائل امنیتی در اصناف عنوان کرد: استان قم یکی از امنترین استانهای کشور است و جرایمی مانند سرقت مسلحانه و قتلهای سریالی که در برخی از استانها مطرح است در این استان وجود ندارد.
وی دخل زنی، کشوزنی، سرقت به شکل تخریب را از شیوههای رایج در سرقت از مغازهها عنوان و ادامه داد: تخریب شیشههای سکوریت که درب مغازهها نوعا شیشهای است بیشترین شیوه سرقت در چند ماه اخیر بوده است.
رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قم با بیان اینکه استفاده از دربهای سکوریت در مغازهها امنیت ندارد ادامه داد: ضعف زبانههایی که در پائین این شیشهها وجود دارد موجب میشود تا سارقین به راحتی وارد مغازه شوند و اقدام به سرقت کنند.
وی در ادامه با اشاره به تخریب دیوار و یا سقف به عنوان یکی دیگر از شیوههای سرقت بیان داشت: چون استان قم بافت قدیمی زیادی دارد سارقین از این فرصت استفاده و با تخریب دیواره و سقف برخی از مغازهها وارد مغازه شده و اقدام به سرقت میکنند.
موالی بر استفاده از قفلهای ایمن نیز تاکید و بیان کرد: قفلهای که در مغازههای استفاده میشود به گونهای باشد که مطمئن و از دسترس سارقین دور باشد.
وی به برخی از سرقتهای داخلی در مغازههای اشاره و گفت: افراد سعی کنند تا کلید مغازه را در دسترس هر فردی قرار ندهند و اگر شاگردو یا شریکی دارند به خوبی روی وی شناخت داشته و در گرفتن شاگرد نیز به داشتن ضامن معتبر دقت کنند.
رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قم ضمن توصیه به طلافروشها جهت استفاده از سیستمهای امنیتی در مغازههای بیان داشت: طلافروشان باید به رفتارهای مشتری توجه داشته و درب ورود و خروج را نیز در کنترل داشته باشند.
وی در ادامه تاکید کرد: در معاملات سعی شود در حد ممکن از حمل پول خودداری شود و سعی کنید در معاملات کلان از چک بین بانکی و یا حمل و نقل بین بانکی استفاده کنند.
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