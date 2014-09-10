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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۲۲

هنرمندان کره جنوبی با «حواس پنج‌گانه» ايران را تجربه می‌كنند

هنرمندان کره جنوبی با «حواس پنج‌گانه» ايران را تجربه می‌كنند

فرهنگستان هنر در آخرين روزهای تابستان، ميزبان هنرمندانی از كشور كره‌جنوبی می‌شود و آن‌ها طی این سفر از کشور ما دیدن خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای تفاهم‌نامه همكاری‌های فرهنگی و هنری ميان «فرهنگستان هنر» و موسسه «آركو» از كره جنوبی، گروهی ديگر از هنرمندان این کشور به تهران می‌آيند.

«ديدار از ايران با حواس پنج‌گانه» ايده اصلی سفر هنرمندان كره‌ای به ايران است كه برای آشنايی با فرهنگ و هنر و ايجاد تعامل و برقراری ارتباط با هنرمندان ايرانی صورت می‌گيرد.

برگزاري نشست‌هاي تخصصی، نمايشگاه‌های مشترک هنرمندان كره‌ ای و ايرانی از جمله برنامه‌های مشترك فرهنگستان هنر و اين هنرمندان است كه متعاقبا اعلام می‌شود. اين گروه روز دوشنبه 24 شهريور وارد تهران می‌شوند.

 

کد مطلب 2367942

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