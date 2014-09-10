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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۱۵

همزمان با هفته نکوداشت/

همایش بزرگ دوچرخه سواری در تبریز برگزار می شود

همایش بزرگ دوچرخه سواری در تبریز برگزار می شود

تبریز- خبرگزاری مهر: همزمان با هفته نکوداشت تبریز، همایش بزرگ دوچرخه سواری آقایان در این شهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش ورزشی روز جمعه، 21 شهریورماه از ساعت 9 و نیم صبح آغاز می شود و دوچرخه سواران به رقابت با یکدیگر می پردازند.

شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد بوده و محل ثبت نام این مسابقات، هیئت دوچرخه سواری واقع در استادیوم تختی، سازمان ورزش شهرداری تبریز، روابط عمومی های مناطق 10 گانه شهرداری و جایگاه طرح پرس واقع در ورودی ائل گلی اعلام شده است.

در این همایش که از دانشگاه تبریز به سمت میدان ائل گلی برگزار می شود به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا می شود.

همچنین از دیگر برنامه های ورزشی برای بزرگداشت هفته نکوداشت می توان به برگزاری مسابقات چهار جانبه والیبال، مسابقات مردان آهنین، مسابقات و همایش ورزش های رزمی هالا نام برد.

کد مطلب 2367943

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