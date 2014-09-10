دفتر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز ایلام آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی کشور ظهر چهارشنبه در این آیین گفت: سه درصد از ذخایر معدنی شناخته شده جهان در ایران قرار گرفته که ارزش ذخایر معدنی کشور بر اساس آخرین ارزیابی ها 770 میلیارد دلار برآورد می شود.



بهروز برنا بیان داشت: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سالانه به حداقل 500 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.



وی بیان داشت: حجم استخراج از معادن فعال کشور سالانه 372 ميليون تن است.

این مسئول افزود: سه درصد ذخاير شناخته شده معادن دنيا در ايران وجود دارد که باعث شده از اين حيث در خاورميانه از رتبه‌ اول برخوردار شويم، در آسيا از اين لحاظ سوم باشيم و در دنيا هم جزو 10 کشور معدني محسوب شويم.



رئیس سازمان صنعت و تجارت استان ایلام نیز در این آیین گفت: حجم سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش استخراج معادن ایلام افزون بر ۴۵۳ میلیارد ریال است و این استان از نظر شمار معادن و هزینه عملیات اکتشاف در رده ۲۷، استخراج سالانه رده ۲۶ و از نظر ذخیره قطعی، اشتغال و سرمایه گذاری در رده ۲۸ کشور قرار دارد.



یارالله نصیری بیان داشت: سالانه ۱۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن ایلام استخراج می شود و این مواد معدنی شامل شن ، ماسه ، سنگ ، گچ، سنگ آهک ، لاشه و مالون ، سیلیس ، خاک رس ، بیتومین و … است.



وی بیان داشت: دفتر سازمان زمین شناسی در ایلام نقطه عطفی خواهد بود تا عقب ماندگی هایی که در زمینه تهیه نقشه های زمین شناسی، مطالعات مواد معدنی و پتانسیل های زمین شناسی استان وجود دارد برطرف و ذخیره تولید و فراوری مواد معدنی تکمیل شود.



وی ادامه داد: با احداث کارخانه های فراوری مواد معدنی در ایلام علاوه بر رفع محرومیت توسعه استان و اشتغالزایی رونق هر چه بیشتری خواهند گرفت.

