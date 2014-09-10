تلاش برای احیاء موقوفاف مرده با احداث پروژه های تجاری، فرهنگی و مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، داود هاشمی پور ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگزنی پروژه 212 واحدی مسکونی موقوفه به نام (برف فروشان -بی بی خاور) با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه استان فارس در بحث احداث پروژه های تجاری مسکونی وفرهنگی موقوفه ای در کشور پیشتاز است که تلاش داریم بر همین اساس عرصه های وقفی را ساماندهی واحیا کنیم تا نیات واقفین به درستی اجرا شود.

وی با اشاره به کلنگ زنی این پروژه عمرانی مسکونی در منطقه شمال شرقی شیراز بیان کرد: خوشبختانه امروزه تعاملی مطلوبی که بین بنیاد تعاون موقوفات و اداره کل اوقاف وامور خیریه استان وجود دارد باعث شده پروژه های بزرگ درمانی تفریحی عمرانی وفرهنگی در کلانشهر شیراز در حال ساخت باشد که گواه این موضوع مشارکت در پروژه احداث بزرگترین بیمارستان تخصصی سرطان جنوب کشور است.

هاشمی پور ادامه داد: تمامی این پروژه های مشارکتی موقوفه ای پس از بهره برداری، سود حاصله ودرآمد ماهانه آن صرف نیات واقفین می شود وبر همین اساس در تلاش هستیم پس از بررسی نیاز های استان پروژه های مربوطه را احداث وبه بهربرداری برسانیم.

وی زمان بهره برداری پروژه 212 واحدی مسکونی اوقاف فارس که با مشارک بنیاد تعاون موقوفات وسرمایه گذار خصوصی است را 3 ساله اعلام کرد وافزود: پس از اتمام این پروژه تمامی رقبه های وقفی در اختیار افراد گذاشته می شود و با درآمد حاصله طبق نیت واقف صرف اطعام نیازمندان وعزاداری امام حسین (ع) خواهد شد.

در ادامه مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان فارس نیز گفت: تلاش داریم دیگر اراضی وقفی فارس را با احداث پروژه های عمرانی وفرهنگی احیا کنیم تا نیات واقفین را توسعه بدهیم.

حجت الاسلام سید اسمائیل حسینی مقدم بنیاد تعاون موقوفات فارس را بازوان اجرایی اداره اوقاف دانست وافزود: خوشبختانه این امر باعث شده بتوانیم بصورت تخصصی به احیاء موقوفات فارس توجه کنیم.

درادامه این مراسم معاون بهره برداری و اقتصادی اداره کل اوقاف وخیریه استان فارس اجرای پروژه های اقتصادی در اراضی موقوفات فارس را از سایست های کلان این سازمان دانست و افزود: خوشبختانه با شکل گیری این معاونت در سازمان اوقاف وامور خیریه کشور باعث شد اراضی موقوفه استان احیا شود.

الیاس رضایی افزود: این اداره تلاش دارد پس از رفع مسائل حقوقی و تملکی، اراضی مورد شناسایی شده را در اختیار بنیاد تعاون موقوفات استان قراد دهد تا با حمایت بخش خصوصی اراضی موقوفه ای احیا شوند.

وی اجرای هر پروژه در اراضی های موقوفه ای را به نسبت موقعیت مکانی آن منطقه اعلام کرد وافزود: بیشتر تلاش می شود که نیازهای درمانی ،عمرانی،فرهنگی استان با احداث وبهره برداری پروژه ها را مرتفع کنیم وبه همین جهت تنها پروژه های مسکونی اجرا نخواهیم کرد.