درخشش نخبگان مهارتی قم در مسابقات ملی مهارت/ کسب چهار مدال طلا

احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت برزیل 2015 از نهم تا پانزدهم شهریورماه سالجاری در استان البرز برگزار شد که 24 نفر از جوانان با استعداد و نخبه قمی متشکل از 22 نفر مرد و 2 نفر زن، در 20 رشته، در این دوره از مسابقات به رقابت پرداخته و توانستند با کسب چهار مدال طلا، یک مدال نقره، چهار مدال برنز و پنج دیپلم افتخار با درخششی بسیار مطلوب به مقام سوم این مسابقات دست یابند.

وی گفت: تیم اعزامی استان قم توانست با 20 پله صعود نسبت به سال گذشته رتبه تیمی استان قم را در رده بندی استان‌ها برحسب میانگین امتیاز مدال‌ها از رده 23 به رده سوم کشوری ارتقاء داد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم عنوان کرد: نخبگان مهارتی استان قم در 20 رشته شامل، آشپزی، الکترونیک، تاسیسات الکتریکی، تبرید و تهویه، تراش CNC، جواهر سازی، جوشکاری، خیاطی (فناوری مد)، رباتیک (تیمی دو نفره)، طراحی فضای سبز (تیمی دو نفره)، طراحی مهندسی مکانیک، طراحی وب، فرز CNC، فناوری اتومبیل، فناوری طراحی گرافیک، قنادی (شیرینی پزی)، کاشیکاری دیوار و کف، کنترل صنعتی، لوله کشی و گرمایشی و ساخت و تولید با حریفانی از استانهای فارس، البرز، سمنان، مرکزی، کرمانشاه، گلستان، کرمان، خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، بوشهر، لرستان، یزد، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، گیلان، کهکیلویه و بویر احمد، زنجان، مازندران، همدان و کردستان به رقابت پرداختند.

وی بیان کرد: مدال آوران استان قم با این افتخارآفرینی به اردوی مسابقات جهانی برزیل 2015 را یافتند.

عطارنیا گفت: در این مسابقات مصطفی دادگر در رشته کنترل صنعتی، محمدحسن بداقی در رشته فناوری اتومبیل، محسن ادهمی و علیرضا خادمی در رشته طراحی فضای سبز (تیمی دونفره) مدال طلا و محمد مهدی دیبائی در رشته طراحی وب مدال نقره، سعیداحمدی در رشته کاشیکاری دیوار و کف، محسن مبشری، محمد جواد شفیعی و حسین سلطانی در رشته ساخت و تولید تیمی مدال برنز، سعادت تقی ملا در رشته آشپزی، محسن داودآبادی در رشته تبرید و تهویه، محسن شاهمحمدی در رشته تراش سی ان سی، محمدجلیلی در رشته قنادی (شیرینی پزی) و زینب قادری در رشته خیاطی (فناوری مد) دیپلم افتخار کسب کردند.

